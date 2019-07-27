Висячие сады Семира... Мирзиеев повелел построить в Самарканде подвесное метро

16:18 29.07.2019

Шавкат Мирзиеев поручил построить между Самаркандом и новым туристическим центром на гребном канале подвесное легкое метро.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе недавнего визита в Самарканд поручил построить в городе подвесное легкое метро. Об этом телеканалу "Узбекистан 24" сообщил заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов.

Ожидается, что линия соединит Самарканд с новым туристическим центром, который расположится на территории гребного канала.



"Для удобства жителей Самарканда, чтобы они могли в любой момент приехать в туристический комплекс на гребном канале, руководителем было дано поручение о строительстве подвесного легкого метро. Надо сказать, что это инициатива будет продумана таким образом, чтобы не доставлять каких-либо неудобств жителям Самарканда", - сказал вице-премьер. О деталях проекта пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, под строительство туристического центра в Самаркандском районе намечено выделить 360 га земли, на 80 га планируется возвести конгресс-центр, пяти-, четырех- и трехзвездочные гостиницы, аллеи, бассейны, искусственные острова, рестораны и другие объекты.

Самарканд является единственным городом Узбекистана, где функционирует трамвай. Он был запущен после закрытия трамвайного движения в Ташкенте.