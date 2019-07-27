 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Господин Сантош Джа прибыл в Ташкент новым послом Индии
16:35 29.07.2019

– Индия назначила нового посла в Узбекистане, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
"26 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии Сантоша Джа. Принимая копии верительных грамот, министр приветствовал посла дружественной Индии и поздравил с назначением на высокий и ответственный пост, пожелал ему плодотворной работы", - говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел (МИД).

Как отмечается, в состоявшейся беседе рассмотрена актуальная повестка дня узбекских-индийских отношений.
"Стороны с удовлетворением констатировали динамичное развитие взаимовыгодных связей между Узбекистаном и Индией. Подчеркивалось, что государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию в 2018 году и участие в саммите "Динамичный Гуджарат" в январе 2019 года стали этапными событиями двустороннего сотрудничества", - следует из сообщения.
Также на встрече состоялся обмен мнениями по графику предстоящих заседаний узбекских-индийских институтов взаимодействия, других совместных мероприятий.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - УзТАГ
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