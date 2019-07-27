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|Секретарем правящей в Казахстане партии Nur Otan назначен Марат Сембеков
20:49 29.07.2019
Марат Сембеков назначен секретарем партии Nur Otan.
Об этом в своем Twitter сообщил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает Tengrinews.kz.
"В рамках поручений Елбасы, Лидера партии Н. А. Назарбаева по "перезагрузке" Nur Otan секретарем партии назначен Марат Сембеков. Будет отвечать за взаимодействие с правительством, фракцией Nur Otan в Мажилисе, а также координировать работу службы партийного контроля", - написал Байбек. Напомним, ранее Елбасы в ходе встречи с Байбеком поручил разработать программу перезагрузки партии и вынести ее на рассмотрение бюро Политического совета Nur Otan.Марат Сембеков начал трудовую деятельность в 2001 году в Министерстве юстиции. В разные годы работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования, Канцелярии премьер-министра, а также в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.С 2010 по 2015 годы работал госинспектором, заместителем заведующего Отделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.С 2015 по 2019 годы был руководителем аппарата акима Алматы. В феврале был назначен на должность заместителя акима Алматы.