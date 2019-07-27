КазКНБ и МВД проводят крупную спецоперацию против ОПГ в Мангистау

21:41 29.07.2019

Сотрудники Комитета нацбезопасности и Министерства внутренних дел проводят масштабную спецоперацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.



"29 июля подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области. Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом группировки вооружены, отличаются сплоченностью и дерзостью", - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дүйсембай.В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел."Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях. Органами правопорядка ситуация полностью контролируется. Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности", - добавили в Генпрокуратуре.