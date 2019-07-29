Китай объявил, что давно отказался от американских долларов, - "НГ"

00:58 30.07.2019 Пекин подготовился к началу нового раунда торгового противостояния с Соединенными Штатами



Ольга Соловьева

29.07.2019



Накануне нового раунда торговых переговоров с американцами Пекин раскрыл тайну меняющейся структуры своих валютных резервов. Оказывается, еще задолго до перехода китайско-американского соперничества в открытую фазу Пекин начал снижать зависимость собственных резервов от американского доллара.



На 30 июля запланированы американо-китайские торговые переговоры, сообщает Минкоммерции КНР. Вашингтон ранее анонсировал, что разговор может пойти о защите прав интеллектуальной собственности, о путях сокращения отрицательного сальдо США в торговле с КНР, об устранении нетарифных торговых барьеров и о развитии торговли услугами и сельскохозяйственной продукцией. При этом в Белом доме сомневаются в успехе встрече, не исключая, что Пекин теперь будет ждать до президентских выборов 2020 года. Впрочем, нельзя сказать, что Китай бездействует. Поднебесная за последние годы существенно изменила структуру своих валютных резервов, снизив в них долю американского доллара.



"В рамках реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами наших стран во время встречи в Осаке, переговорщики КНР и США проведут 12-й раунд консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам 30–31 июля в Шанхае", – сообщил официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм ранее также подтвердила, что переговоры пройдут 30 июля. Американскую делегацию возглавят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин, с китайской стороны переговоры будет вести вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.



Что примечательно, в Белом доме не слишком верят в успех этой встречи. В частности, президент США Дональд Трамп ранее не исключал, что китайские власти захотят дождаться окончания президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года, и только после этого заключить торговое соглашение. "Я думаю, что Китай, вероятно, скажет: "Давайте подождем эти 14–15 месяцев до выборов. Давайте посмотрим, вдруг один из этих людей (демократов), которые предадут Соединенные Штаты, одержит победу на выборах", – сказал американский лидер.

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долл., повысив ставку с 10 до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долл. Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельхозпродукции из Штатов.



На фоне неопределенности вокруг американо-китайских торговых отношений Поднебесная впервые обнародовала отчет Государственного управления валютного контроля КНР. В документе, в частности, раскрываются такие данные, как операционные показатели валютных резервов и их структура, а также представлены концепция инвестирования валютных резервов, методы управления рисками и другое, указывает китайское агентство "Синьхуа".



Самый сенсационный вывод доклада – снижение доли американского доллара в структуре валютных резервов страны. Она, в частности, снизилась с 79% в 1995 году до 58% в 2014 году, сообщают китайцы. В свою очередь, доля резервов недолларовых валют увеличилась с 21 до 42% за аналогичный период времени.



В то же время в целом валютные резервы Поднебесной продолжают увеличиваться. Согласно данным Народного банка Китая (НБК), в июне они выросли на 18,23 млрд долл. до 3,119 трлн долл. Объем валютных резервов Китая занимает около 30% от общемирового показателя, следует из данных Международного валютного фонда.

Сами китайцы такое изменение структуры валютных резервов объясняют стремлением "диверсифицировать" свои активы. "Более диверсифицированные валютные резервы Китая помогут снизить валютные риски и отразить изменения в развитии экономики и торговли Китая, а также внешние платежи", – приводит агентство Reuters слова представителя Госуправления валютного контроля КНР Ван Чунина.



Пекин не только диверсифицирует валюту, но и наращивает золотой запас. Как следует из того же отчета, с 2005 по конец 2018 года объем золотого запаса страны вырос с 600 до 1852 т. Таким образом, Китай сегодня занимает шестое место в мире по объему золотого запаса и является крупнейшим в мире производителем золота, а также его основным потребителем. Комментируя данные по золотому запасу, в Госуправлении пояснили: "Китай вносит коррективы в свои активы динамично, исходя из долгосрочных и стратегических соображений".



Таким образом, продолжают в организации, валютная структура валютных резервов Китая становится все более диверсифицированной. "И она более диверсифицирована, чем в среднем по миру", – подчеркивают в Пекине.

Если доля американского доллара в структуре валютных резервов сохраняется на уровне 2014 года – то есть 58%, – то на конец июня Китай будет располагать активами на сумму около 1,8 трлн долл., исходя из 3,12 трлн долл. резервов в иностранной валюте на конец июня, пишет газета South China Morning Post (SCMP). При этом, по данным Казначейства США, на конец мая Китай владел государственными облигациями США на сумму 1,11 трлн долл. и был крупнейшим иностранным кредитором США, продолжает издание. Тем не менее, соглашается исследователь валютных резервов Китая в Центральном финансово-экономическом университете Пекина Ли Цзе, доля доллара в резервах Китая действительно значительно упала. "Возможно, это результат сделок Китая по валютному свопу с другими центробанками", – не исключает Ли. В частности, поясняет он, НБК ранее подписал двусторонние соглашения о валютном свопе примерно с 40 странами, пообещав общую квоту свопа в размере около 500 млрд долл. В то же время Китай намеренно сокращает вес долларов США и расширяет запасы евро и валют других торговых партнеров, указывает Ли.



Пекин как крупный держатель активов в долларах США неоднократно обвинялся в возможности "сбросить" свои активы, чтобы подорвать финансовые рынки США, пишет SCMP.

Продолжающееся в течение нескольких лет снижение доли американской валюты в структуре золотовалютных резервов Китая выглядит вполне закономерно, считают эксперты "НГ". Торговый конфликт между США и КНР начался не из-за структуры золотовалютных резервов Китая, а из-за набирающего силу технологического рывка Поднебесной, говорит завкафедрой Российского экономического университета им. Плеханова Елена Устюжанина. "Так, начав с подчиненного положения в мировом разделении труда в качестве поставщика дешевой рабочей силы, теперь Китай все активнее теснит западные страны в высокотехнологичных сферах производства. Эта стратегия требует в том числе и ослабления зависимости Китая от американского рынка и от доллара", – признает она.



Совершенно логично для Китая в итоге увеличить долю евро в резервах, рассуждает аналитик компании "Алор" Алексей Антонов.

"Евро является почти такой же ликвидной альтернативой доллару, и его долю можно, при желании, довести до объема, равного объему долларовых резервов, это будет стабильная бивалютная корзина, где снижение курса одной валюты компенсируется ростом другой, и наоборот", – рассуждает экономист.



Кроме того, обращает внимание Антонов, весь мир беспокоит огромный размер госдолга США. "Все хотят быть готовыми, если вдруг ситуация в американской экономике приведет к дефолту. В том числе и поэтому Китай в начале 2018 года начал торговлю нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях – это был мощный удар по доллару, который будет только усиливаться", – считает он, подчеркивая, что у рубля к доллару совсем другие драйверы.



"Наибольшее влияние будет оказывать слабый экономический рост, так что рубль будет к доллару планомерно слабеть, до цифры 70 в этом году и до 80-85 рублей в следующем", – не исключает эксперт.



"Изменение структуры ЗВР Китая, которая началась задолго до торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином объясняется простым стремлением страны диверсифицировать свои резервы, что в условиях периодически возникающих финансовых кризисов и угрозы всевозможных торгово-финансовых ограничений со стороны США в отношении ряда стран включая КНР, показало правильность выбранной стратегии", – подчеркивает аналитик компании "Финам" Сергей Дроздов. В то же время, продолжает он, снижение доли долларовых активов в резервах Поднебесной можно рассматривать и как попытку снижения зависимости от "американца". "Однако на данном этапе полный отказ от доллара не представляется возможным, хотя бы по причине отсутствия его внятной альтернативы", – уверен эксперт.



"Динамика структуры ЗВР Китая не имеет принципиальных отличительных особенностей по сравнению с тем, что происходит в новом тысячелетии с валютными резервами других стран мира", - считает старший аналитик аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. Так, в прошлом тысячелетии мир имел дело с единственной по-настоящему ликвидной (с точки зрения масштабов операций центробанков) валютой – долларом США, и соответствующим ликвидным рынком долларовых гособлигаций. "Все прочие мировые валюты занимали небольшую долю в резервах центробанков. Все изменилось с появлением крупной региональной валюты – евро. И центробанки стали не спеша диверсифицировать структуру своих резервов, в первую очередь, уменьшая долю доллара в пользу европейской валюты", - сообщает он. Источник - ng.ru

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