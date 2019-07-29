Лондон выходит на жесткий брекзит, - Ф.Селимова

06:33 30.07.2019

Лондон готовит жесткий брекзит



В британском правительстве усиленно работают над сценарием выхода из ЕС без сделки

Фемида Селимова

29.07.19



В свете отсутствия со стороны Брюсселя сигналов о готовности возобновить с Лондоном переговоры о брекзите и пересмотреть ранее уже отвергнутый Палатой общин вариант соглашения с ЕС британские власти все активнее прорабатывают стратегию выхода страны без договора. Для этого в правительстве сформирован целый ряд новых комитетов.



Накануне канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув (фактически выступает министром по особым поручениям), на которого возложена роль координатора подготовительной работы кабинета по реализации выхода без сделки, написал в Sunday Times (ST), что на Даунинг-стрит, 10, хоть и не теряют надежду, но исходят из предположения о том, что Брюссель не станет менять свою позицию по ранее согласованному с предыдущим британским правительством варианту сделки.



Следовательно, рассчитывать на то, что новому кабмину удастся заключить новую сделку с ЕС, не приходится. Он выразил уверенность в том, что "с новым премьер-министром, новым правительством и более четким определением своей миссии" страна выйдет из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но". "Больше не будет никаких задержек, брекзит уже происходит", – заверил Гоув.



Согласно ST, для реализации брекзита "любыми необходимыми средствами" к 31 октября Джонсон создал чрезвычайный комитет, или Комитет по стратегии выхода (XS), который будет отвечать за выработку политики брекзита. В комитет, который издание называет "кабинетом военного времени", кроме Гоува входят министр финансов Саджид Джавид, глава МИДа Доминик Рааб, министр по вопросам брекзита Стивен Баркли и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.



Заседания будут проходить под председательством самого Джонсона, дважды в неделю. Комитет будет "иметь широкие полномочия и будет обрабатывать раунды записи", особенно с акцентом на будущие отношения Великобритании со всем миром.

В отсутствие Джонсона XS будет возглавлять Гоув, как это случилось в понедельник, когда премьер не мог присутствовать на его первом заседании, поскольку совершал визит в Шотландию.



Кроме того, Гоуву поручено руководить Ежедневным оперативным комитетом, который будет отвечать за надзор над всей подготовкой правительства к выходу из ЕС. Данный комитет, который носит кодовое название XO, будет собираться каждый будний день до конца лета. Встречи будут проводиться в помещении, где заседает чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Свое первое заседание XO проведет уже во вторник. Источник на Даунинг-стрит заявил, что XO структурирован таким образом, чтобы Минфин являлся "двигателем в вопросе реализации брекзита, а не якорем".



В статье в Daily Telegraph (DT) Джавид написал, что отныне британское казначейство "будет руководствоваться новыми приоритетными целями и сыграет всестороннюю роль в оказании помощи брекзиту". По данным газеты, новый глава Минфина планирует объявить о расходах в размере около 1 млрд фунтов стерлингов, который пойдет на то, чтобы должным образом подготовить страну к возможному выходу без сделки в октябре. Джавид пообещал изложить на предстоящей неделе программу стоящих перед его ведомством целей и задач, касающихся брекзита.

В частности, пояснил он, казначейство профинансирует увеличение кадрового состава пограничных служащих на 500 человек. Джавид намерен выделить средства на создание новой инфраструктуры в британских морских портах. Она позволила бы минимизировать задержки с разгрузкой судов, что, в свою очередь, обеспечит более быстрое поступление товаров на британский рынок после выхода страны из ЕС.



О том, что британское правительство ускоренно готовится к жесткому брекзиту, заявил и глава Форин офиса. "Мы хотим заключить хорошую сделку с партнерами и друзьями из ЕС, однако для этого нужно отменить недемократичный пункт о таможенном режиме бэкстопа (механизм, гарантирующий сохранение прозрачной границы между Ольстером и Республикой Ирландия. – "НГ"), – заявил Рааб Би-би-си. В случае если Брюссель не пойдет на уступки Лондону в данном вопросе, отметил глава МИДа, "нам придется обеспечить народу определенность, что мы выходим из ЕС к концу октября. И если это значит, что мы выходим по правилам ВТО, то мы должны быть готовы к этому наилучшим образом", пояснил он. Рааб также отметил, что правительство прорабатывает возможность введения прямого правления Лондона в Северной Ирландии в случае брекзита без сделки.

Как пишет Mail Online, накануне Джонсон провел телефонную конференцию со своим кабинетом, в ходе которой предупредил, что подготовка своей предшественницы Терезы Мэй на случай жесткого брекзита "не продвинулась достаточно быстро, не привела к действиям или ответственности и часто подрывалась параллельными структурами".



Между тем, как отмечает DT со ссылкой на источники в кабмине, премьер планирует потратить 100 млн фунтов на информационную блиц-кампанию среди населения о брекзите без сделки. Эта маркетинговая операция, которая станет самой крупной в послевоенной истории Соединенного Королевства, будет включать рассылку листовок в 27 млн домохозяйств и рекламу на телевидении вплоть до крайней даты выхода.

В беседе с "НГ" доцент кафедры европейского права МГИМО(У) МИД РФ Николай Топорнин отметил, что поскольку прозвучавшие с момента вступления Джонсона на пост премьера заявления из Брюсселя не содержат в себе каких-либо сигналов о готовности европейских политиков пойти ему навстречу, британскому руководству приходится все активнее прорабатывать план действий на случай выхода без сделки. А создание чрезвычайного комитета, полагает эксперт, служит свидетельством того, что именно такой вариант становится основным для команды Джонсона.



"Видимо, в британском правительстве уже не верят в то, что удастся поменять существующий вариант соглашения с ЕС или найти какое-то дополнительное решение. Поэтому они уже начинают прорабатывать опцию выхода из ЕС без договора. А поскольку, как мы знаем, многие против такого сценария, то, естественно, для этого нужно поработать с широкой общественностью, – пояснил Топорнин. – С помощью такой информационной кампании Джонсон хочет каким-то образом попытаться разъяснить, что будет делать правительство, чтобы не возникло никакого экономического катаклизма".



Эксперт обратил внимание на то, что "Джонсон очистил кабинет от сторонников мягкого брекзита, когда возглавил его. Там остались только его соратники. Никакой фронды внутри команды Джонсона нет, в отличие от Мэй, у которой она была постоянно. Его министры будут все вместе работать над решением задачи – выходить из ЕС любыми способами", – предположил Топорнин.

Он предвидит нешуточные баталии внутри Палаты общин, чтобы попытаться преодолеть сопротивление жесткому брекзиту. "Одно дело для Джонсона делать эпатажные заявления на публике, другое вовлекать все это в форму правительственных постановлений, которые нужно провести через парламент. Он же не может пренебречь решением депутатов, так как правительство формируется парламентом и оно ему подотчетно. Поэтому премьер будет обязан получить такое согласие. А вот как он будет собирать необходимое большинство голосов, это большой вопрос. Скорее всего он будет агитировать, разъяснять, а кого-то, может, даже будет подкупать, обещая какие-то коврижки взамен поддержки".