Кашкадарья. Начальник РОВД Кучаров, заперший фермеров в автобусе, уволен

06:36 30.07.2019

Начальник ОВД Касбийского района, заперший в жару фермеров в автобусе за чрезмерный полив хлопка, освобожден от должности.



Начальник отдела внутренних дел Касбийского района подполковник Чори Кучаров освобожден от должности по итогам служебной проверки УВД Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба МВД.



Проверка в отношении бывшего начальника ОВД начата 24 июля после появления видеозаписей, на одной из которых фермер спорит с представителями ОВД, а на другой видно, как фермеров заперли в автобусе. Также сообщалось, что прокуратура Кашкадарьинской области проводит доследственную проверку.



Оба инцидента были связаны с ежедневными семинарами по эффективному использованию земель, которые носят добровольно-принудительный характер. В первом случае сотрудники ОВД пришли к фермеру, пропустившему семинар, во втором - сотрудников фермерских хозяйств и мирабов (водораспределителей), пришедших на семинар, отчитали по разным причинам, надели на них наручники и заперли на два часа в автобусе.