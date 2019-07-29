Иглы - под ногти! Туркменская богема призвала пытать распространителей слухов о смерти Аркадага

06:47 30.07.2019

Туркменские артисты выступили в социальных сетях в поддержку президента Гурбангулы Бердымухамедова (носящего полуофициальный титул Аркадаг – "Покровитель") и с проклятиями в адрес тех, кто распространяет слухи о его смерти. Об этом сообщает Turkmen.news. Они также заявили о хорошей жизни в Туркменистане при действующей власти.



"Надеюсь, что вы не верите лживым разговорам в интернете о нашем уважаемом покровителе и, верю, не поддерживаете их!" – заявила певица Сельби Тувакгылыджова. "Он жив-здоров, слава Аллаху!" – добавила она, призвав сплотиться вокруг "уважаемого президента" и против "предателей и безбожников". - цитирует Fergana



Актер Ягшы Гошунов заявил, что "лица этих клеветников пусть будут выжжены каленым железом". "Наша Родина, как куколка. Да здравствует наш уважаемый президент, приведший нас в эту счастливую эпоху! В мировой истории не было государства, богатого на торжества и праздники, как Туркменистан!", – добавил он.



Музыкант Бегмурад Амангулыев назвал тех, кто распространяет "зловещие сведения", "ублюдками и завистливыми подлецами". "Как, живя в стране-сказке, эти ублюдки способны писать подобные тошнотворные слова, как только слоги выходят из-под их пера! У нас есть мудрый руководитель - образец всему миру. Народ сплотился вокруг него, став единой душой и телом, и навеки будет предан своему предводителю! Ради родного президента мы готовы пожертвовать своей сладкой жизнью!" – заявил он.

Некоторые пользователи в комментариях обвинили артистов в подхалимстве и приукрашивании действительности в Туркменистане.



Неофициальные сообщения о смерти Гурбангулы Бердымухамедова стали распространяться неделю назад, когда президент официально находился в отпуске и не появлялся на публике. Официального подтверждения они не получили (по одной из версий, поводом могла стать болезнь матери президента, из-за которой ему пришлось выехать за рубеж; на днях президент на днях появился перед телекамерами, осматривая проекты застройки Ашхабада). При этом информационная закрытость Туркменистана сама по себе способствует ситуации, когда скудные сообщения властей вызывают недоверие, а люди вынуждены полагаться на слухи.

"Азатлык" отмечает, что аналогичные выступления артистов проходили и в Узбекистане в 2016 году, когда появились неофициальные сообщения о смерти президента Ислама Каримова. Артисты это отрицали, хотя в итоге информация о кончине главы государства подтвердилась.