На Иссык-Куле загадочно иссякли сразу три источника минеральной воды...

07:50 30.07.2019

29 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В селе Чон-Орукту закрывают уже третий источник минеральной воды "Керемет-Суу". Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, расположенные на этой же скважине источники "Дельфин" и "Билал" тоже не работают. Более того, на месте "Керемет-Суу" появилась спецтехника, которая закапывает бассейны. Местные жители предположили, что источник дохода понадобился кому-то из чиновников.

"Бассейны не смогли сломать с помощью спецтехники, поэтому засыпают. Постройки начали сносить. Люди остались без работы, а район - без достопримечательности. Могли бы сделать это хотя бы после сезона", - возмущается читатель.

Он рассказал, что источники "Дельфин" и "Билал" закрыты якобы из-за отсутствия воды. Но она есть, только теперь бежит в арык. Предприниматели уже протянули трубу и наполнили водой пластиковые бассейны неподалеку.



Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев рассказал 24.kg, что на этом участке у трех предпринимателей есть лицензия на пользование минеральными водами. При этом скважина с водой находится на территории "Керемет-Суу".

"У этой компании еще в 2018 году отозвали лицензию, потому что земли, на которых были бассейны, относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Решением суда предписано привести пользование территорией в соответствие с назначением. В 2018-м мы компанию не трогали, чтобы не срывать сезон. Мы ждали, чтобы ее представители узаконили земельные участки", - рассказал Данир Иманалиев.



После того как у "Керемет-Суу" отозвали лицензию, они отключили воду предпринимателям и подали в суд о принудительном соблюдении сервитута.



"В течение четырех дней решение суда вступит в силу. Тогда можно будет забрать воду. У владельцев "Керемет-Суу" есть еще участки, которые позволяют строительство бассейнов. Поэтому в компании действительно решили закопать бассейны на этой территории. Скорее всего, воду переведут туда", - заключил аким Иссык-Кульского района.