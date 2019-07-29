 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайская "золотая" компания выплатит компенсацию кыргызам за падеж скота в Солтон-Сары
07:58 30.07.2019

30 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Китайская компания, ведущая разработки на золоторудном месторождении в Солтон-Сары, выплатит компенсацию за гибель скота. Об этом сообщает Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования.
По данным ведомства, председатель ГКПЭН Эмиль Осмонбетов попросил руководство предприятия решить вопрос с целью формирования позитивного имиджа компании. Разработчики согласились.
Ранее сообщалось, что специальная комиссия провела ряд лабораторных экспертиз по факту падежа скота на месторождении Солтон-Сары.
По словам главы Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыса Жумаканова, в воде и почве не обнаружено никаких вредных веществ, которые могли бы повлиять на состояние здоровья людей и скота.

Местных жителей проинформировали, что китайской компании дали предписания, согласно которым периодичность взрывных работ изменят.
Для инициирования зарядов разработчики обещают использовать детонаторы с серийными замедлениями, что исключит сейсмическое воздействие и разлет горной массы от взрывных работ.
Взрывные работы будут проводить не более двух-трех раз в неделю. Кроме того, компания обязуется заранее информировать местных жителей о предстоящих взрывных работах. Эмиль Осмонбетов взял месторождение Солтон-Сары под личный контроль.

Источник - 24.kg
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