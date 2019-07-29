Баткенские камне-солдаты. Пострадавшие в конфликте на кыргызско-таджикской границе 16 человек остаются в больнице

08:26 30.07.2019

Пострадавшие в последнем конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана 16 человек продолжают получать лечение в больнице. Об этом "Азаттыку" сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области.



Всего в больницу с ранениями различной тяжести обратился 31 человек. Стационарное лечение получают 16. Сообщается о стабильном состоянии их здоровья и получении всех необходимых процедур.

По данным пресс-службы, полпред правительства посетил пострадавших и оказал им материальную помощь.

22 и 23 июля на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области обострилась ситуация. В результате конфликта пострадали 17 граждан Кыргызстана, 14 из них получили огнестрельные ранения, еще трое пострадали от камней. Среди пострадавших 4 - гражданские лица, 13 - сотрудники ГПС и милиции. Радио "Озоди" со ссылкой на местные власти сообщает, что с таджикской стороны погиб один человек, ранения получили пятеро.



26 июля президент Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершил краткосрочный рабочий визит в город Исфара (Таджикистан). Главы двух государств на перекрестном участке кыргызско-таджикской государственной границы провели встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов Кыргызстана и Таджикистана. Далее переговоры состоялись в городе Исфара, после чего они прилетели в Чолпон-Ату.

Основной темой трехдневных переговоров стала делимитация и демаркация кыргызско-таджикской границы. Пресс-служба президента КР коротко сообщила, что главы государств "проявили единство мнений в вопросе ускорения процесса делимитации границы". Пресс-служба президента Таджикистана в своих сообщениях акцентировала внимание на переговорах по социально-экономическому сотрудничеству.