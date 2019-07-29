В Узбекистане много танков, от которых мало толку. Ферганская долина – пороховая бочка Азии, - ВПК

08:29 30.07.2019

Храмчихин Александр



Вместе с независимостью Узбекистан получил конфликты со всеми соседями. Между государствами Центральной Азии не были демаркированы границы, при этом на юго-востоке региона они переплетены, имеется множество маленьких анклавов одних стран внутри других.

Наличие больших узбекских диаспор в маленьких Киргизии и Таджикистане создавало серьезную основу для территориальных претензий Узбекистана к обоим. Этот фактор особенно проявился во время ошских событий. Впрочем, у Таджикистана имеются встречные претензии. Еще один серьезнейший спор возник из-за гидрологического режима рек, начинающихся в Таджикистане и Киргизии, но протекающих в основном по Узбекистану. Строительство ГЭС в верховьях рассматривалось Ташкентом как акт агрессии и casus belli (в первую очередь такой конфликт возник с Таджикистаном). Между Туркменией и Узбекистаном переплетений границ, анклавов и ГЭС не было, но жаркий спор вспыхнул за нефтегазовые месторождения в приграничных районах, из-за чего в начале 2000-х многие ожидали войну. Конфликт с Казахстаном возник на почве претензий на лидерство в регионе. Кроме того, в Центральной Азии имеют место разборки из-за транзитных коммуникаций, включая нефте- и газопроводы, в центре которых в силу географического положения лежит опять же Узбекистан.

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Вряд ли Россия хочет воевать с Узбекистаном, но в случае прямой агрессии против союзников выбора не будет

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Его ВС ("Многовекторный тупик") принято считать сильнейшими в Центральной Азии, однако это вызывает очень серьезные сомнения. Безусловно, они превосходят армии Киргизии и Таджикистана вместе взятые ("Потешная гвардия"), но их сравнение с другими двумя армиями региона дает отнюдь не такой очевидный результат. Разумеется, узбекская армия превосходит все соседские по мобилизационным возможностям, но в наше время все же важнее техническое оснащение. А с ним большие проблемы. Огромное советское наследие страна сумела освоить лишь частично. На базах хранения в Узбекистане оказалось свыше двух тысяч достаточно современных танков, но сейчас в строю вряд ли наберется хотя бы 500 боеспособных машин. В значительной степени деградировали весьма приличные в начале 90-х ВВС. Большая часть советских боевых самолетов вышла из строя, новые не приобретались. Три сотни бронеавтомобилей класса МRАР нельзя считать серьезным усилением военного потенциала Ташкента, поскольку такие машины скорее транспортные средства, чем боевые системы. Другие закупки современной техники ограничиваются малыми партиями транспортных самолетов и вертолетов. Единственное серьезное приобретение – китайская ЗРС НQ-9, но, видимо, в количестве лишь одного дивизиона.

В то же время Казахстан ("Лицензия на стабильность") и Туркмения ("В плену нейтралитета") купили в последние годы большое количество современной техники в России, Турции, Израиле, ЮАР, Китае, других странах, притом что и советское наследство Алма-Ата получила гораздо большее, чем Ташкент. Казахстан, кроме того, успешно отстраивает собственный ОПК, изначально ориентированный на производство современной техники.

Что касается боевой и морально-психологической подготовки личного состава, то корректно сравнить их сложно. По-видимому, у казахских военнослужащих она заметно лучше, чем у соседей по региону. У всех остальных республик с подготовкой личного состава серьезные проблемы.



На данный момент в случае военного конфликта с Казахстаном шансов на победу Ташкент не имеет точно, даже задавить противника массой не получится – при слишком больших потерях узбекские солдаты просто начнут разбегаться. Исход гипотетического противостояния с Ашхабадом предсказать сложно. У туркменской армии гораздо лучше техническое оснащение, но совершенно не факт, что новые ВВТ освоены персоналом. Кроме того, в Туркмении развивается экономический кризис, который переходит в социальный, что не может не сказаться на армии. Численное превосходство узбекской армии в данном случае приобретет решающее значение. Над Киргизией и Таджикистаном, как сказано выше, Узбекистан имеет подавляющее превосходство по всем параметрам. Правда, обладание лучшими ВВТ во многом нивелируется природными условиями: экстремальное высокогорье не дает развернуться бронетехнике и снижает эффективность артиллерии. К тому же Киргизия, Таджикистан и Казахстан являются членами ОДКБ. Вряд ли Россия хочет воевать с Узбекистаном, но в случае прямой агрессии против союзников у Москвы не останется вариантов.

Описанные сценарии имело смысл обсуждать при бывшем президенте Узбекистана Каримове, проводившем весьма жесткую националистическую политику. При Мирзиееве такой поворот событий совершенно исключен, его правление носит подчеркнуто мирный характер, в первую очередь по отношению к соседям. Однако при следующем руководителе ситуация может измениться, особенно если на него будет давить растущее население при отстающем благосостоянии.



Огромное значение имеет исламский фактор, особенно на юго-востоке страны, в Ферганской долине. Этот регион характеризуется крайней перенаселенностью и тотальной нищетой, поэтому здесь пропаганда радикального ислама, идущая в первую очередь из соседнего Афганистана и с Ближнего Востока, находит отклик. И именно здесь сходятся и переплетаются границы Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Исламская революция может найти множество последователей в силовых структурах страны, включая армию. И тогда станут возможными любые сценарии.



Александр Храмчихин,

заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в выпуске № 29 (792) за 30 июля 2019 года