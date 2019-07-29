 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.07.2019
09:19  От впадения в детство американской элиты становится страшно, - Д.Дробницкий
09:01  Елбасы сделали операцию в германской клинике
08:57  В Казахстане руководство Заречной Алматинской колонии уволили с должности после видео с пытками
08:29  В Узбекистане много танков, от которых мало толку. Ферганская долина – пороховая бочка Азии, - ВПК
08:28  Ядерный кулак Эр-Рияда. На Ближнем Востоке при попустительстве США начинается атомная гонка, - Д.Дорси
08:26  Баткенские камне-солдаты. Пострадавшие в конфликте на кыргызско-таджикской границе 16 человек остаются в больнице
08:01  Семья Порошенко двумя бортами петляя по Турции и ОАЭ тиканули из Украины

07:58  Китайская "золотая" компания выплатит компенсацию кыргызам за падеж скота в Солтон-Сары
07:52  Иранский атом сдерживают впятером. Мировые державы спасают ядерную сделку с Тегераном, - С.Строкань
07:50  На Иссык-Куле загадочно иссякли сразу три источника минеральной воды...
06:47  Иглы - под ногти! Туркменская богема призвала пытать распространителей слухов о смерти Аркадага
06:41  В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия, - О.Самофалова
06:40  В США появились проблемы, приведшие к распаду СССР
06:36  Кашкадарья. Начальник РОВД Кучаров, заперший фермеров в автобусе, уволен
06:33  Лондон выходит на жесткий брекзит, - Ф.Селимова
06:26  Пекин утверждает, что его самолеты 5-го поколения значительно превосходят американские F-35
00:58  Китай объявил, что давно отказался от американских долларов, - "НГ"
00:37  Латинский алфавит облегчает изучение английского языка. Это миф, - Шах-Ахмад Муталов
Понедельник, 29.07.2019
21:41  КазКНБ и МВД проводят крупную спецоперацию против ОПГ в Мангистау
20:49  Секретарем правящей в Казахстане партии Nur Otan назначен Марат Сембеков
17:47  Москва отказывается от односторонних уступок Казахстану по транзиту, - А.Шустов
16:58  Казахстан: узбеков все больше и больше (дискуссия). Часть 2-я
16:35  Господин Сантош Джа прибыл в Ташкент новым послом Индии
16:21  Чьими колониями были Казахская ССР и Российская Федерация? - Ж.Байхожа
16:20  Казахский адат. Как понимать крокодиловы слезы на казахских похоронах и поминках? - Н.Даутбек-кызы
16:19  Россия. "Элитная" изба уже горит, - М.Хазин
16:18  Висячие сады Семира... Мирзиеев повелел построить в Самарканде подвесное метро
16:16  Шайтан в ребро: почему в Таджикистане популярны маги и колдуны, - И.Кармазин
16:15  Аргентинка Памела Каталан изобрела новое блюдо из тандырной лепешки
16:13  Глобализация не закончилась, но потребовала передышки, - В.Аверьянов
16:12  Казахстан начал нефтяную экспансию на Восток
16:10  От уголовщины до содомии. На чем специализируются дипломаты США в Кыргызстане, - С.Чериков
16:07  Накашмирил: как Трамп устроил политический кризис в Индии, - А.Куприянов
16:06  Китайские СМИ пожалели об утрате Сахалина
16:02  Русских в Казахстане все меньше, а узбеков все больше
15:50  Сеятели войны в Латинской Америке, - С.Кожемякин
14:29  9/09. День комуза учредили в Кыргызстане
09:01  Зачем Россия хочет вступить в Тюркский совет?
08:55  В замМИД России по СНГ двигают кавказоведа Волынкина
08:18  В Кабуле террористы атаковали офис кандидата в вице-президенты Салеха - 20 трупов
07:52  К афганским выборам подошли с излишним оптимизмом. Два сильнейших кандидата начали свои кампании, но...
07:42  Дорога из ниоткуда в никуда... Возобновилось строительство ж/д Туркменистан-Афганистан-Таджикистан
07:37  ЗеленФарс может обернуться Укртрагедией, - С.Черняховский
07:31  В Киргизии сватают в премьеры "чуйского" депутата-афериста Исаева
07:24  В Узбекистане замглавы района, которого подожгли за попытку сноса магазина, сняли с должности
06:40  В Казахстане активисты требуют освободить "полит-зека", осужденного за аферы экс-главу "Казатома" Джакишева
06:30  В Хорезме тысячи людей перекрыли дорогу, требуя выплаты компенсации за снос домов (видео)
06:29  Казахский язык: говорунов много, а реальных дел мало, - Кенже Татиля
06:12  Китай войны не хочет, но готов себя защитить, - "НВО"
06:10  Турецкая оккупация в обмен на российские "Суперджеты", - В.Мухин
00:33  В Ливии погиб полковник укрВВС экс-замкомандира 25-й бригады транспортной авиации Бухальский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
В Узбекистане много танков, от которых мало толку. Ферганская долина – пороховая бочка Азии, - ВПК
08:29 30.07.2019

Храмчихин Александр

Вместе с независимостью Узбекистан получил конфликты со всеми соседями. Между государствами Центральной Азии не были демаркированы границы, при этом на юго-востоке региона они переплетены, имеется множество маленьких анклавов одних стран внутри других.
Наличие больших узбекских диаспор в маленьких Киргизии и Таджикистане создавало серьезную основу для территориальных претензий Узбекистана к обоим. Этот фактор особенно проявился во время ошских событий. Впрочем, у Таджикистана имеются встречные претензии. Еще один серьезнейший спор возник из-за гидрологического режима рек, начинающихся в Таджикистане и Киргизии, но протекающих в основном по Узбекистану. Строительство ГЭС в верховьях рассматривалось Ташкентом как акт агрессии и casus belli (в первую очередь такой конфликт возник с Таджикистаном). Между Туркменией и Узбекистаном переплетений границ, анклавов и ГЭС не было, но жаркий спор вспыхнул за нефтегазовые месторождения в приграничных районах, из-за чего в начале 2000-х многие ожидали войну. Конфликт с Казахстаном возник на почве претензий на лидерство в регионе. Кроме того, в Центральной Азии имеют место разборки из-за транзитных коммуникаций, включая нефте- и газопроводы, в центре которых в силу географического положения лежит опять же Узбекистан.
"
Вряд ли Россия хочет воевать с Узбекистаном, но в случае прямой агрессии против союзников выбора не будет
"
Его ВС ("Многовекторный тупик") принято считать сильнейшими в Центральной Азии, однако это вызывает очень серьезные сомнения. Безусловно, они превосходят армии Киргизии и Таджикистана вместе взятые ("Потешная гвардия"), но их сравнение с другими двумя армиями региона дает отнюдь не такой очевидный результат. Разумеется, узбекская армия превосходит все соседские по мобилизационным возможностям, но в наше время все же важнее техническое оснащение. А с ним большие проблемы. Огромное советское наследие страна сумела освоить лишь частично. На базах хранения в Узбекистане оказалось свыше двух тысяч достаточно современных танков, но сейчас в строю вряд ли наберется хотя бы 500 боеспособных машин. В значительной степени деградировали весьма приличные в начале 90-х ВВС. Большая часть советских боевых самолетов вышла из строя, новые не приобретались. Три сотни бронеавтомобилей класса МRАР нельзя считать серьезным усилением военного потенциала Ташкента, поскольку такие машины скорее транспортные средства, чем боевые системы. Другие закупки современной техники ограничиваются малыми партиями транспортных самолетов и вертолетов. Единственное серьезное приобретение – китайская ЗРС НQ-9, но, видимо, в количестве лишь одного дивизиона.
В то же время Казахстан ("Лицензия на стабильность") и Туркмения ("В плену нейтралитета") купили в последние годы большое количество современной техники в России, Турции, Израиле, ЮАР, Китае, других странах, притом что и советское наследство Алма-Ата получила гораздо большее, чем Ташкент. Казахстан, кроме того, успешно отстраивает собственный ОПК, изначально ориентированный на производство современной техники.
Что касается боевой и морально-психологической подготовки личного состава, то корректно сравнить их сложно. По-видимому, у казахских военнослужащих она заметно лучше, чем у соседей по региону. У всех остальных республик с подготовкой личного состава серьезные проблемы.

На данный момент в случае военного конфликта с Казахстаном шансов на победу Ташкент не имеет точно, даже задавить противника массой не получится – при слишком больших потерях узбекские солдаты просто начнут разбегаться. Исход гипотетического противостояния с Ашхабадом предсказать сложно. У туркменской армии гораздо лучше техническое оснащение, но совершенно не факт, что новые ВВТ освоены персоналом. Кроме того, в Туркмении развивается экономический кризис, который переходит в социальный, что не может не сказаться на армии. Численное превосходство узбекской армии в данном случае приобретет решающее значение. Над Киргизией и Таджикистаном, как сказано выше, Узбекистан имеет подавляющее превосходство по всем параметрам. Правда, обладание лучшими ВВТ во многом нивелируется природными условиями: экстремальное высокогорье не дает развернуться бронетехнике и снижает эффективность артиллерии. К тому же Киргизия, Таджикистан и Казахстан являются членами ОДКБ. Вряд ли Россия хочет воевать с Узбекистаном, но в случае прямой агрессии против союзников у Москвы не останется вариантов.
Описанные сценарии имело смысл обсуждать при бывшем президенте Узбекистана Каримове, проводившем весьма жесткую националистическую политику. При Мирзиееве такой поворот событий совершенно исключен, его правление носит подчеркнуто мирный характер, в первую очередь по отношению к соседям. Однако при следующем руководителе ситуация может измениться, особенно если на него будет давить растущее население при отстающем благосостоянии.

Огромное значение имеет исламский фактор, особенно на юго-востоке страны, в Ферганской долине. Этот регион характеризуется крайней перенаселенностью и тотальной нищетой, поэтому здесь пропаганда радикального ислама, идущая в первую очередь из соседнего Афганистана и с Ближнего Востока, находит отклик. И именно здесь сходятся и переплетаются границы Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Исламская революция может найти множество последователей в силовых структурах страны, включая армию. И тогда станут возможными любые сценарии.

Александр Храмчихин,
заместитель директора Института политического и военного анализа
Опубликовано в выпуске № 29 (792) за 30 июля 2019 года

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564464540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 июля 2019 года №74
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Комитетом по финансовому мониторингу подведены итоги правоохранительной деятельности за 1-ое полугодие 2019 года
- В Министерстве здравоохранения РК подведены итоги I-го полугодия 2019 года и определены планы до конца текущего года
- В акимате Алматы рассмотрели вопросы общественной безопасности
- Подписан контракт на разведку и разработку углеводородов на участке "Абай"
- От впадения в детство американской элиты становится страшно
- "Слуга народа" ищет премьера
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  