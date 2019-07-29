В Казахстане руководство Заречной Алматинской колонии уволили с должности после видео с пытками

08:57 30.07.2019

Начальник колонии ЛА-155/8 в Заречном Алматинской области Казахстана освобожден от должности из-за пыток заключенных.



"Наказаны 14 сотрудников Департамента КУИС по Алматинской области. Из них семь уволены. От занимаемой должности освобожден начальник учреждения ЛА-155/8, где произошел инцидент. Два его заместителя уволены", – сообщил первый заместитель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Тенизжан Джанибеков, слова которого приводят местные СМИ.



"В ютубе размещены десятки видеороликов, снятых в колонии, в том числе о незаконных событиях в учреждении. На двух видео зафиксированы факты применения сотрудниками учреждения насилия в отношении осужденных. По этим фактам возбуждено уголовное дело", – добавил он.



Ранее в ютубе опубликовали видео, снятое скрытой камерой. На кадрах видно, как сотрудники колонии скручивают на полу спортзала одного из заключенных, в это время в соседнем помещении трое силовиков подвесили за руки еще одного человека, один из них ударил его коленом по голове.