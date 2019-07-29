Елбасы сделали операцию в германской клинике

09:01 30.07.2019

Отпуск Токаева является фикцией: на самом деле президент навещал Елбасы

Между старым и новым президентом состоялся разговор о скором транзите власти



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Согласно источникам в МИД России, четырехдневный отпуск Касыма-Жомарта Токаева является фикцией: на самом деле президент навещал Елбасы, перенесшего операцию в германской клинике, сообщает ТГ-канал "Uzyn Qulaq".



Именно там между старым и новым президентом состоялся разговор о скором транзите власти.

Уже в августе Токаев будет вынужден переназначить Даригу Назарбаеву сенатором, после чего она по его же рекомендации, будет избрана председателем верхней палаты парламента.



Это значит, что в случае внезапного ухода Токаева с поста президента, старшая дочь Елбасы автоматически станет главой государства.



После убийства в австрийской тюрьме первого мужа Дариги Рахата Алиева, дочь Елбасы находится в непростых отношениях с Назарбаевым и вряд ли заявит о сохранении преемственности его политического курса.

Приход Дариги к власти неизбежно будет означать масштабные кадровые перестановки, перераспределение финансовых потоков и тюремные сроки для многих ставленников Елбасы в политике и бизнесе.

Люди из окружения российского президента считают, что надменные повадки Дариги и активная вовлеченность ее окружения во множество коррупционных схем не позволят дочери Елбасы долго удерживать ситуацию в стране под контролем - разве что она решится найти серьезную внешнюю опору в лице Кремля.