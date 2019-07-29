От впадения в детство американской элиты становится страшно, - Д.Дробницкий

09:19 30.07.2019 Не будет преувеличением сказать, что американская нация была шокирована допросом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе. Перед законодателями и многомиллионной телеаудиторией США предстал не железный обвинитель Мюллер, цепкий и хитроумный, а старый усталый человек, потерянный и запинающийся, иной раз не понимающий обращенных к нему вопросов



Дмитрий Дробницкий, vz.ru, 29 июля



Не будет преувеличением сказать, что американская нация была шокирована допросом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе. Перед законодателями и многомиллионной телеаудиторией США предстал не железный обвинитель Мюллер, цепкий и хитроумный, а старый усталый человек, потерянный и запинающийся, иной раз не понимающий обращенных к нему вопросов.

Это полбеды! Самое страшное открытие, которое сделали конгрессмены и простые американцы, состоит в том, что никто толком не знает, кто же вмешался в выборы 2016 года. Точнее, неизвестен исчерпывающий и достоверный список государств, иностранных спецслужб, НКО и других политических акторов, которые активно играли на электоральном поле США. Активная игра – это не "фермы троллей" и не реклама в социальных сетях. Это целенаправленные усилия, направленные на недопущение одного из кандидатов в Белый дом. В том числе путем введения в заблуждение американского правосудия и фабрикации материалов, которые легли в основу различных громких расследований. В том числе "русского дела".



Давно уже не секрет, что на стороне Хиллари Клинтон играла вся украинская элита, поддерживавшая Петра Порошенко. Девять десятых компромата, добытого прикрывавшейся именем Мюллера команды на Пола Манафорта, было получено из незалежной. Киев пытался также "скормить" американцам сведения о связях "русских олигархов" с "людьми Трампа", но качество этого материала было настолько низким, что даже следователи по "русскому делу" и штаб Хиллари не решились им воспользоваться.



В основу большинства расследований, проводившихся в отношении сотрудников предвыборного штаба Трампа (а позже – членов его администрации), легло так называемое русское досье, составленное британским консалтинговым агентством Orbis Business Intelligence во главе с бывшим агентом МI6 Кристофером Стилом. Даже если, вопреки известной истине, бывшие в этой профессии бывают, то все равно получается, что иностранный гражданин вмешался в выборы.



Впрочем, участие британцев в американском электоральном процессе не ограничилось Стилом. МI6 и Форин Офис активно работали с трамповскими помощниками и участвовали в провокациях с целью выставить их российскими агентами. Так, именно британский дипломат передал в ФБР сведения о молодом советнике Дональда Джордже Пападопулосе, который утверждал, что "русские обладают компроматом на Хиллари". Но откуда Пападопулос это взял? Ему об этом сообщил мальтийский профессор Джозеф Мифсуд. Кто же он такой и откуда ему столько известно?



Именно этот вопрос и был задан Мюллеру на слушаниях в палате представителей. И "железный Роберт" ответил, что не имеет права отвечать на этот вопрос. Допрашивавший его конгрессмен Джим Джордан настаивал: "Чей он агент? Наш? Российский? Британский?" Следовал тот же ответ – на этот вопрос публично ответить нельзя. Пуще того, в докладе, названном в честь Мюллера, содержатся сведения о том, что г-н Мифсуд трижды лгал агенту ФБР, его допрашивавшему. По законодательству США это федеральное преступление. За подобного же рода проступки были предъявлены обвинения и Пападопулосу, и его коллеге Картеру Пейджу, и адвокату Трампа Майклу Коэну, и его близкому другу Роджеру Стоуну, и даже заслуженному трехзвездному генералу Майклу Флинну. Но только не загадочному гражданину Мальты, который оказал огромное влияние на электоральный процесс в Соединенных Штатах!



В избирательный процесс в США вовсю вмешивались менеджеры международных финансовых корпораций. Используя все доступные им медийные ресурсы, они практически в один голос утверждали, что в случае победы Трампа на выборах Америку и, возможно, весь мир ожидает экономический коллапс. Среди них были граждане Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и Китая (проживающие в Гонконге). Это только те страны, которые насчитал лично я.



И, конечно же, в США текли деньги из Саудовской Аравии и Израиля, причем разные игроки поддерживали разных кандидатов. Законодательство запрещает иностранным физическим и юридическим лицам напрямую финансировать предвыборные кампании. Но никто не запрещает аккумулировать зарубежные средства в формально независимых фондах – так называемых ПЭКах и суперПЭКах – и платить ими за политическую рекламу, "независимые расследования" и прочие мероприятия, способствующие избранию того или иного претендента на государственный пост.



Такую ситуацию создал сам Вашингтон. Соединенные Штаты превратились в огромную политическую ярмарку, где продают американское влияние и американскую благосклонность за миллионы и сотни миллионов долларов. Немудрено, что "покупатели" ищут более дешевые способы добиться своего. Например, "помогая расследованию", которое сами же и спровоцировали.

Конечно, самым главным игроком, осуществляющим влияние на зарубежные выборы, являются сами США. Против откровенно слабых государств в ход могут пойти и авиабомбы – чем не аргумент? На кого-то за "неправильные" политические решения накладывают санкции. Не со всеми эти номера проходят. На такие случаи есть другие способы вмешательства. И их применяют не только в отношении "враждебных государств", но и против развитых демократий и союзников.



В 2016 году Барак Обама открыто шантажировал жителей Соединенного Королевства с целью склонить их проголосовать против выхода Британии из Евросоюза. Он заявлял, что в противном случае Туманный Альбион с его нуждами отправится в конец очереди из стран, нуждающихся в поддержке США и беспошлинной торговле с ними. Впрочем, речами дело не ограничилось. Госдепартамент активно обрабатывал членов Консервативной партии с целью "изолировать" наиболее активных сторонников Брексита, а ЦРУ охотно поставляло на них компромат.



В 2015 году Обама открыто агитировал израильтян голосовать против партии Биньямина Нетаньяху. Впрочем, и сам Нетаньяху отметился вмешательством. В том же 2015-м вопреки воле президента США он прибыл в страну и выступил перед Конгрессом, призывая Соединенные Штаты отказаться от иранской ядерной сделки. Это было не дипломатическим демаршем, а прямым участием в конфликте ветвей власти в другом государстве. И премьер Израиля сделал это с одобрения сотен американских законодателей.



Референдум о выходе Великобритании из ЕС и президентские выборы в США 2016 года были настолько важны, что в них и скрытно, и вполне публично вмешивались самые разные западные правительства. Затем внимание глобальных лидеров переключилось на австрийские и итальянские выборы. Недавние выборы мэра Стамбула стали просто международным событием. На их исход попытались повлиять десятки мировых столиц и неправительственных организаций. Участвовали в кампании вмешательства и "фабрики" фейсбучных троллей, которые так любят поминать в США в связи с "русским делом".



В общем, все пытаются повлиять на всех. Это факт международной жизни. И, пожалуй, не менее трети внешней политики любого государства. Разумеется, прямой взлом машин для голосования, шантаж и подкуп кандидатов иностранными спецслужбами и НКО – это преступления, за которые наказание должно быть неотвратимым, но от остального влияния в современном мире полностью закрыться невозможно. Если только вы не живете в Северной Корее.



Конечно, каждое государство имеет право защищаться от скрытого внешнего влияния на свой демократический процесс. Именно поэтому во многих странах существуют законы об обязательной регистрации иностранных агентов (самым старым законом в этой области является британский Charitable Trusts Act, самым суровым – американский FARA, французский и российский аналоги являются относительно "вегетарианскими"). Но это не спасает от иностранного вмешательства, а иногда приводит к очевидным перегибам (именно нарушение FARA было инкриминировано нашей соотечественнице Марии Бутиной, отбывающей наказание в федеральной тюрьме США).

Владимир Путин в интервью американскому телевидению дважды повторил простую мысль – в выборы в демократическом государстве вмешаться нельзя. И, кажется, его не поняли. А имел он в виду, на мой взгляд, вот что. Зрелая политическая система устойчива к любым видам внешнего влияния. Просто по определению зрелой политической системы.



В ней люди в конечном счете сами принимают решение о курсе своей страны на основе собственного понимания тех проблем и задач, которые перед ней стоят. В идеале национальное законодательство должно предотвращать лишь полную оккупацию медийного пространства иностранными или надгосударственными силами.

Из этого следует, что политическая система (или, если хотите, демократия) – это люди, а не политики, чиновники и медиаменеджеры. Так вот, в США зрелая политическая система. Потому что американцы выбрали себе президентом человека, который при всей его, скажем так, оригинальности лучше всех понял, что Соединенным Штатам для блага своих граждан нужно менять курс. И в борьбе против него не помогли ни компромат, ни козни иноагентов, ни миллиарды долларов, вложенных глобалистской элитой в его соперницу.



А политики и медийщики заокеанской сверхдержавы продемонстрировали инфантильность. Они уподобились карапузу, который со слезами на глазах убеждает родителей, что игрушки в комнате раскидал какой-нибудь недавно виденный им герой мультфильма. Эта картинка была бы умилительной, если бы у истерящего ребенка не было в руке гранаты с выдернутой чекой. Ведь многие уважаемые деятели обеих партий США назвали "российское вмешательство" в американские выборы "самой страшной атакой на Соединенные Штаты после 11 сентября". А ведь это casus belli! От такого впадения в детство старой западной элиты становится страшно. Так что, слава Богу, в Белом доме сейчас "клоун Трамп", а не "опытная Хиллари"!



Да, против ядерной державы вряд ли развяжут войну. И это фактор, как ни крути. Но не менее важным компонентом национального суверенитета является зрелость политической элиты, гражданского общества и медиа. Можно, конечно, посмеяться над американским примером (британский, кстати, не менее абсурден), но лучше воспринять его как повод поучиться на чужих ошибках, дабы не наделать своих. Источник - vz.ru

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