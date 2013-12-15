УкрРуина: марионетки под властью клоунов

12:54 30.07.2019

Марионетки под властью клоунов

Для того, чтобы спасти страну, украинцы должны сказать себе горькую правду



На Украине "…политические перемены … демократическим путем… стремительные и энергичные… идет смена старых и непопулярных элит…" - захлебываются щенячим восторгом журналисты "Немецкой волны" ("DW"). С удовольствием, бурными аплодисментами и глубочайшим одобрением разделили бы этот энтузиазм. Тем более, что появилась, пусть призрачная, но надежда на мир в стране. Но!



Смена "старых" на "новых" Украину уже не спасет, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Алексей Куракин. Это как на "гнилые стены конозаводческого гнезда" в Васюках водрузить "на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью". Не помогут и "технические вопросы": прекращение огня, обмен пленными и т. п. Даже автономия Донбасса не поможет.



Украине нужна Реформация. Своя эпоха Просвещения. Украинцы должны устроить "переучет" коллективного, общественно-политического сознания. Жителям "незалежной", как говаривал нынче декоммунизированный Ильич - "архиважно" понять: как интернациональное, мирное, индустриальное, образованное, начитанное государство вдруг превратилось в супераграрную Руанду со своим провокационным "Радио тысячи холмов"?



Для этого надо просто найти в себе смелость задавать вопросы.



В любом приличном обществе анонимных "патриотов" вы можете спокойно обсуждать книгу Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы". Ваши рассуждения о том, что Германия, Франция и - уж конечно! - США имеют свои геополитические интересы на Украине, будет встречено благосклонно. Со слезой умиления. Но стоит вам заметить, что Украина может входить и в область интересов России - вас тут же сожгут на костре национальной "свідомості".



А что не так? Да, российский экспансионизм - это общеизвестный факт. А говорить о европейском (американском) экспансионизме - преступление против человечества? Табу? Задайте себе вопрос: кто заимел бо?льшие территориальные гешефты за последние пару десятков лет? Европа или Россия? НАТО или Россия?



Кстати, тем самым "Будапештским меморандумом" подтерлись (извините) не в Москве в 2014 году, а когда (в нарушение обещаний Горбачеву о не расширении НАТО на восток) начались волны "демократической" экспансии. Задолго до аннексии Крыма. Drang nach Osten! Победителей не судят! Вот только в России с этим не согласились…



Разве так уж крамолен вопрос издателя немецкого журнала "Handelsblatt" Габора Штайнгарта в статье "Face a la Russie, l’Europe fait fausse route" (08.08.2014): "…Когда разразился Кризис? Тогда ли, когда Россия вернула себе Крым или когда Запад приложил усилия, чтобы расшатать ситуацию на Украине?"



Да, можно спорить по поводу слова "вернула" и, для особо одаренных - по поводу предлога "на". Но суть от этого не меняется.



Путин виноват? Знаете, мне больше по душе мнение Генри Киссинджера, высказанное как-то в "Der Spiegel": "Поношение Путина не является политикой: это лишь прикрытие отсутствия политики". А старик Киссинджер поумней будет многих "старых, мудрых" евреев из одесских анекдотов!



Ну, хорошо. Пусть Путин.



Тогда почему, начиная с декабря 2013, когда несколько раз протесты на "майдане" были готовы сойти на нет, тут же появлялись "западные друзья" с их "глубокой озабоченностью"?



Сенатор США (республиканец) Джон Маккейн во время выступления на "майдане" (15.12.2013): "…Ваша судьба, как мы считаем, находится в объединенной Европе… Америка с вами!.." Они, видите ли, считают! Вот вы можете себе представить Суркова, раздающего матрешек на протестах Движения желтых жилетов в Париже? "Россия с вами! Долой буржуев! Макрон должен уйти!" - несется с Эйфелевой башни…



А что на это сказали бы сами французы? А у нас толпа в каком-то религиозном экстазе повторяла за "режиссерами" на сцене: "Твой друг - США!" (Тарас Бульба в очередной раз, "витращів очі", выглядывает со страниц Гоголя: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи (австралийцы, немцы, американцы, британцы - нужное подчеркнуть)?")



Виктория Нуланд (помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии) в интервью "DW" (20.02.2018): "…я в то время приезжала на Украину каждые три-четыре недели…" Зачем? Поддержать? Тогда почему эта "поддержка", эти ее милые "печеньки" вылились в сотни смертей протестующих и милиционеров?



Кто отдал команду Парасюку вести протестующих на штурм в феврале 2014 - нарушая уже достигнутые договоренности между тогдашней оппозицией, западными "гарантами" и властью. (Очень похоже на нарушение многочисленных "перемирий" в Донбассе. Нет?)



Знаете, как западная пресса описывала расстрел Ельциным легитимного, но "взбунтовавшегося" парламента в 1993?



Французский журналист Жерар Дюпюи в издании "Liberation" (05.10.1993): "Кровь была пролита в весьма умеренных количествах… В целом все в порядке…"



Почему на Украине не было "все в порядке"? Точнее, кто тот "дирижер", который руководил гневным хором западных СМИ, "переобувшихся", описывающих жертвы "майдана": "немыслимые", "неоправданные", "кровавые"?



Почему Оливер Стоун в своем фильме "В борьбе за Украину" говорит, что "…протестующих призывали, нарочно вели в сектора обстрела снайперов…"? Врет? Или имеет основания сомневаться в "официальной версии"? Да мы и версии-то никакой не знаем. Так - мутные отчеты к очередной дате, мифология и устное народное творчество от уже "бывшей" власти и ее жрецов национальной памяти.



Швейцарский журналист Ги Меттан в книге "Запад-Россия: тысячелетняя война": "…Почему… мнение проевропейски настроенных западных украинцев должно весить больше, чем мнение прорусски настроенных восточных украинцев?"



А, действительно - почему? Ведь это началось не после Крыма и первой крови в Донбассе. Эти уродливые месседжи о превосходстве и важности вкладывали в головы украинцев задолго до "майдана". С первых дней "независимости".



Вопросов много. Но их надо задавать. Громко. Чтобы услышали "старые" и пришедшие к власти "новые". И все они должны отвечать: кто с трибун, а кто и со скамьи подсудимых. А страна должна крепко думать над ответами - какими бы "неудобными" они не оказались. Иначе семена раздора будут терпеливо ждать своего часа. Как сорняки - годами. И в "подходящий" час вновь дадут свои кровавые всходы.



Когда-то Просвещение смело невежество со своего пути. А Реформация лишила Рим статуса "центра веры", а власть - божественного начала. Сможет ли наш, национальный "переучет" коллективного сознания помочь увидеть мир таким, каков он есть, а не каким его нам навязывают без малого три десятилетия? Смогут ли украинцы лишить власть статуса "центра правды"?



Да и будет ли он - этот "переучет"? Ведь властям так хочется держать людей в матрице фанатичного буквализма "правильной" истории и единственно верного мнения "партии"! Оно и воруется лучше. Спокойнее. Да и народ при деле - друг друга за чубы таскает.



Только это спокойствие не будет долгим. Запас прочности у страны, увы, не бесконечен. Очередных выборов "новых" можно и не дождаться.