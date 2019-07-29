Гражданство РФ получат ВСЕ, кто родился в СССР

13:00 30.07.2019

Каждый, кто рожден в СССР, теперь, если пожелает, сможет получить Гражданство РФ. Не будет необходимости собирать документы для подтверждения, что человек отказался от иностранного гражданства. Эту информацию опубликовала газета "Комсомольская правда".



По сведениям источника, комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски. Согласно документу, собираются внести изменения в два закона:



Начать создание закона поручил президент России В.В. Путин, об этом говорится в пояснительной записке. "Носителями русского языка" решено считать людей, которые рождены на территории России и бывшего СССР, кроме этого еще и их кровных родственников, также рожденных в нашей стране.



Более того, предполагается, что они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства.



Именно наличие этого пункта позволяло чиновникам буквально измываться над желающими получить гражданство России и служило частым отказом.



Проект был внесен первым заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным ("Единая Россия"). Позже к нему присоединились единороссы Артем Туров, Наталья Поклонская и Умахан Умаханов.



В ближайшее время законопроект будет рассмотрен другими думскими комитетами, а потом поставлен на голосование в Госдуме. Судя по тому, кто его разрабатывал, вероятность его принятия практически стопроцентная!