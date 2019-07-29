В узбекской реке Ак-Булак выловили труп... кыргызского солдата

16:17 30.07.2019

Тело утонувшего в реке кыргызстанского солдата обнаружили в Узбекистане



Спасатели Узбекистана обнаружили тело кыргызстанского военнослужащего, утонувшего в реке Ак-Булак 19 июля. Накануне его привезли в Кыргызстан, сообщают в Госпограничной службе КР.



Поисковые работы шли более 10 суток на территории обеих стран. Сильным течением военнослужащего отнесло на 11 км от места падения в реку. Он служил в войсковой части 2030. По информации ГПС, солдат во время спуска к реке Ак-Булак поскользнулся и упал в воду.



В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы и мероприятия.