Судьба модернизатора. Бывший глава "Астана LRT" Талгат Ардан объявлен в розыск

16:18 30.07.2019

Бывший председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Об этом на брифинге в правительстве сообщил глава компании Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент Tengrinews.kz."В отношении бывшего председателя правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана следователями департамента Агентства по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело, направлено ходатайство на содержание под стражей.



Заочное решение суда есть. Он объявлен в международный розыск. Сейчас Интерпол этим вопросом занимается", - сообщил Игенбердинов. Талгат Ардан был освобожден от должности в 2017 году.Перед этим, будучи акимом Астаны (ныне Нур-Султан), Асет Исекешев объявил Талгату Ардану выговор за некачественную организацию парковки у железнодорожного вокзала столицы.После смены руководства в компании был ряд судебных разбирательств из-за невыполненных обязательств в отношении предыдущего топ-менеджмента компании. "Астана LRT" при Управлении пассажирского транспорта города реализует проекты в транспортной системе столицы, такие как: создание новой транспортной системы, которая включает в себя систему легкорельсового транспорта (LRT) и интеллектуальную транспортную систему (ITS). Также компания занимается модернизацией транспортного комплекса; реализацией инновационных проектов в транспортной отрасли с применением новых технологий; управлением транспортом и инфраструктурой.В состав ТОО "Астана LRT" входит три филиала – Центр диспетчеризации транспорта города, Центр квалификации специалистов транспорта, Служба транспортного контроля.