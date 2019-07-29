 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая "метла" в Минобороны США будет мести по-старому
17:13 30.07.2019

Пентагон возглавил бывший десантник Марк Эспер

Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"
29.07.2019

В здании МО США состоялась официальная церемония приведения к присяге нового главы Пентагона, бывшего десантника, подполковника в отставке, республиканца Марка Эспера (Mark Esper). На этом торжестве, состоявшемся 24 июля, президент США Дональд Трамп, представляя генералам и высокопоставленным гражданским чинам Пентагона их нового начальника, назвал Эспера наиболее квалифицированным специалистом из всех, кто мог претендовать на эту должность.

"Никто не обладает такой квалификацией для того, чтобы руководить Пентагоном, как Марк Эспер", – заявил президент. Верховный главнокомандующий ВС Америки также выразил уверенность в том, что новый шеф военного ведомства "будет великолепным министром обороны".
В своей ответной речи военный министр подчеркнул, что глобальная обстановка в области международной безопасности значительно усложнилась. "Свободный и открытый порядок, который способствовал сохранению мира и поддерживал наше процветание на протяжении десятилетий, находится под давлением", – объявил Эспер.
За день до церемонии, 23 июля, сенаторы Конгресса США подавляющим большинством голосов (90 – за, 8 – против) утвердили кандидатуру Эспера. О его назначении исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан, руководивший МО с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса, в конце июня отказался от своего поста.

55-летний новый министр, родившийся в г. Юнионтаун (штат Пенсильвания), имеет определенный опыт боевой работы. В 1986 году он окончил Военную академию США Вест-Пойнт. В 1990–1991 годах в составе 101-й воздушно-десантной дивизии Эспер принимал участие в боевых действиях в иракской войне. После этого он служил командиром роты 3-го батальона 325-го полка 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцировавшегося в итальянском городе Виченца. В 1994 году он был переведен в Национальную гвардию, а затем числился в армейском резерве и в 2007 году в звании подполковника вышел в отставку.

В 1995 году будущий начальник Пентагона получил степень магистра в Школе управления Джона Кеннеди при Гарвардском университете (Кембридж, штат Массачусетс). В 2008 году защитил докторскую диссертацию на тему "Роль Конгресса в развитии стратегических ядерных сил США, 1947–1968 годы" в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия).
С 1996 по 2017 год Эспер занимал достаточно высокие должности в различных частных и правительственных структурах, включая аналитический центр Heritage Foundation, комитеты Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs) и по международным отношениям (Committee on Foreign Relations), Ассоциацию аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Association) США, Торговую палату и компанию Raytheon. В течение некоторого времени он преподавал в Государственном университете штата Миссури в г. Фэрфакс (штат Вирджиния).

Нынешний военный министр имеет и опыт работы в МО. В 2002–2004 годах в администрации президента Джорджа Буша-младшего он был заместителем помощника министра обороны и отвечал за вопросы нераспространения ядерного оружия, контроля за вооружениями и международной безопасности. С ноября 2017 года Эспер возглавлял Министерство Армии (Сухопутные войска) США, а в июне текущего года занял пост исполняющего обязанности главы оборонного ведомства.

Новоиспеченный начальник всех солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев Америки всегда занимал русофобскую позицию. Он не раз в своих выступлениях давал характеристики современной международной обстановке и объяснял свое видение будущих вооруженных конфликтов. Главными стратегическими соперниками США сегодня и в долгосрочной перспективе будущий военный министр называл Пекин и Москву. В одном из своих недавних интервью СМИ Эспер заявил: "Мы живем в эпоху конкуренции великих держав. Китай и Россия – наши главные проблемы. И поэтому мы должны быть в состоянии бороться против России или Китая".

Основными задачами Пентагона он считает дальнейшее наращивание обороноспособности ВС США, укрепление связей с союзниками и реформу военной машины Америки. Эспер абсолютно уверен в том, что к 2028 году США будут способны победить в войне с любой страной, сдерживая при этом давление со стороны других антагонистов США.
16 июля, выступая на слушаниях Комитета по ВС (КВС) Сената США, на которых рассматривался вопрос о его назначении, Эспер подчеркнул, что в настоящее время Америка сталкивается с целым рядом военных угроз. Однако он считает, что все эти вызовы безопасности США просто смехотворны. Единственная реальная угроза Америке исходит от России. "По-настоящему безопасности нашей страны в наши дни угрожает только одно государство – это Россия. Военный вызов со стороны России – единственная реальная опасность для США, остальными можно пренебречь, вопрос с кем-либо иным будет решен быстро и качественно", – объявил кандидат. Он подчеркнул, что Вашингтону следует сосредоточить свои усилия на вопросе "военного противостояния именно с Москвой". "Это единственная страна, угрожающая США по всему миру – от Африки до Арктики. Нельзя забывать и традиционно воинственную, агрессивную политику РФ по отношению к нам", – заявил Эспер.

Стоит также упомянуть о том, что Эспер поведал сенаторам и о необходимости прямых столкновений подразделений ВС Америки с войсками России, победы в которых, по его убеждению, нужны американцам как воздух. Реальные столкновения наших ВС с русскими, которые были в последнее время, давали не самый удачный опыт.

Источник - ng.ru
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