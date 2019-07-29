Советник президента Ирана Али Наджафи будет казнен за убийство жены

17:19 30.07.2019

Иранский суд приговорил к высшей мере наказания советника президента Ирана Мохаммада Али Наджафи за убийство супруги Митру Наджафи, передает во вторник агентство "Тасним".



По словам представителя судебной власти Голяма Хоссейна Эсмаели, советник президента по исламскому праву приговорен к кисасу - наказанию, равному по тяжести совершенному противоправному деянию.

Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней.

Бывший мэр Тегерана Али Наджафи сам явился в полицию. Политик рассказал, что совершил убийство из-за семейных проблем.