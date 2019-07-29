Габидуллу Абдрахимова выгнали из акимов Шымкента. "Исчерпал кредит доверия"

19:12 30.07.2019

Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов исчерпал кредит доверия - Кушербаев



Руководитель Администрации Президента Крымбек Кушербаев прокомментировал отставку бывшего акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова, передает Tengrinews.kz."



Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сейчас самое главное - это диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны. К сожалению, он недостаточно осознал это", - сказал Крымбек Кушербаев на встрече с активом города.



Он отметил, что поведение Абдрахимова достаточно подробно освещается в СМИ, в соцсетях и Интернете, в то время когда большинство людей нуждается в помощи государства, идет восстановление города Арысь и возрождается Туркестан.Чем запомнился Габидулла Абдрахимов на посту акима Шымкента"Это противоречит установке Главы государства, в целом подрывает авторитет власти. На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан", - отметил руководитель Администрации Президента.Кушербаев отметил, что народ заслуживает преданности долгу госслужащих всех ветвей власти."Руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом", - заключил Кушербаев.Габидулла Абдрахимов освобожден от должности акима Шымкента указом Главы государства. Его сменил Ерлан Айтаханов.