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|Выпускник 9 вузов Гани Ныгыметов возглавил отдел внутренней политики администрации К.Токаева
19:20 30.07.2019
Гани Ныгыметов назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды."Распоряжением Главы государства Ныгыметов Гани Сактаганович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении. С марта 2018 года он занимал должность заместителя заведующего Отделом внутренней политики АП.Ранее работал исполнительным директором ТОО "Центр стратегических инициатив", директором Института евразийской интеграции, главой АО "Центр международных программ" Министерства образования и науки.
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