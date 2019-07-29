Гобоист (игрун на гобое) и чемпион джиу-джитсу Буля Мажагулов стал замзавом отдела внутр-политики КазПрезидента

19:56 30.07.2019

Болат Мажагулов назначен заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента, передает Tengrinews.kz."Руководитель Управления культуры и спорта акимата Нур-Султана Мажагулов Болат Бауржанович назначен заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан", - сообщается на странице в Facebook театра "Жастар". Руководитель пресс-службы столичного акимата Акмарал Олжабаева подтвердила информацию.На его странице в Facebook пользователи соцсети поздравляют Болата Мажагулова с назначением и публикуют совместные фотографии.Болат Мажагулов родился 1 августа 1983 года. Окончил Казахскую национальную академию искусств по классу "гобой". В 2007-2008 годах работал главным специалистом департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, затем начальником художественного отдела. С декабря 2009 года работал в качестве директора Дворца мира и согласия. С ноября 2010 года возглавил Управление культуры, архивов и документации Астаны (ныне Нур-Султана).Является бронзовым призером чемпионата Азии в Токио, обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу.В июле 2018 года Болат Мажагулов возглавил казахстанскую Ассоциацию джиу-джитсу.