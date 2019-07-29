Сын сенатора Айтаханова стал новым акимом Шымкента

20:53 30.07.2019

Ерлан Айтаханов стал акимом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды."Назначить Айтаханова Ерлана Куанышевича акимом города Шымкента", - говорится в указе Президента на сайте Акорды.



Он сменил на посту Габидуллу Абдрахимова. Ранее местный портал "Отырар" сообщил, что акимом города стал Аскар Бейсенбаев.До назначения он занимал должность акима Отырарского района Туркестанской области. Его отец, бывший сенатор Куаныш Айтаханов, в разные годы также руководил Отырарским районом и был заместителем акима Туркестанской области.Ерлан Айтаханов родился 10 декабря 1971 года в Алгабасском районе Чимкентской области. Женат, имеет двоих детей. В 1994 году аким окончил МГУ имени Ломоносова и получил экономическое образование, в 2001 году стал выпускником Казахской государственной юридической академии.Трудовую деятельность Айтаханов начал в Alem Bank Kazakhstan в 1994 году. Год спустя он стал финансовым директором фирмы "Газойл", после этого поработал в структуре КТЖ. В 1998 году его назначили заместителем директора компании "Пассажирские перевозки".В 2002 году Айтаханов возглавил департамент в Министерстве транспорта и коммуникаций. После этого нынешний аким Шымкента трудился в Агентстве по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. В 2009 году его назначили заместителем акима Туркестанской области, после - инспектором Администрации Президента. В 2014 году Айтаханов снова вернулся на позицию замакима Туркестанской области. Два года спустя он стал акимом Отырарского района Туркестанской области