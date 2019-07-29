 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.07.2019
21:57  Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе
20:53  Сын сенатора Айтаханова стал новым акимом Шымкента
19:56  Гобоист (игрун на гобое) и чемпион джиу-джитсу Буля Мажагулов стал замзавом отдела внутр-политики КазПрезидента
19:20  Выпускник 9 вузов Гани Ныгыметов возглавил отдел внутренней политики администрации К.Токаева
19:12  Габидуллу Абдрахимова выгнали из акимов Шымкента. "Исчерпал кредит доверия"
19:08  В США прошла самая удачная в истории хакер-атака. Хакнута клиентская база Capital One!
17:19  Советник президента Ирана Али Наджафи будет казнен за убийство жены

17:15  НацАвиакомпания Узбекистана из-за долгов намерена продать восемь самолетов
17:13  Новая "метла" в Минобороны США будет мести по-старому
16:18  Судьба модернизатора. Бывший глава "Астана LRT" Талгат Ардан объявлен в розыск
16:17  В узбекской реке Ак-Булак выловили труп... кыргызского солдата
13:00  Гражданство РФ получат ВСЕ, кто родился в СССР
12:54  УкрРуина: марионетки под властью клоунов
09:19  От впадения в детство американской элиты становится страшно, - Д.Дробницкий
09:01  Елбасы сделали операцию в германской клинике
08:57  В Казахстане руководство Заречной Алматинской колонии уволили с должности после видео с пытками
08:29  В Узбекистане много танков, от которых мало толку. Ферганская долина – пороховая бочка Азии, - ВПК
08:28  Ядерный кулак Эр-Рияда. На Ближнем Востоке при попустительстве США начинается атомная гонка, - Д.Дорси
08:26  Баткенские камне-солдаты. Пострадавшие в конфликте на кыргызско-таджикской границе 16 человек остаются в больнице
08:01  Семья Порошенко двумя бортами петляя по Турции и ОАЭ тиканули из Украины
07:58  Китайская "золотая" компания выплатит компенсацию кыргызам за падеж скота в Солтон-Сары
07:52  Иранский атом сдерживают впятером. Мировые державы спасают ядерную сделку с Тегераном, - С.Строкань
07:50  На Иссык-Куле загадочно иссякли сразу три источника минеральной воды...
06:47  Иглы - под ногти! Туркменская богема призвала пытать распространителей слухов о смерти Аркадага
06:41  В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия, - О.Самофалова
06:40  В США появились проблемы, приведшие к распаду СССР
06:36  Кашкадарья. Начальник РОВД Кучаров, заперший фермеров в автобусе, уволен
06:33  Лондон выходит на жесткий брекзит, - Ф.Селимова
06:26  Пекин утверждает, что его самолеты 5-го поколения значительно превосходят американские F-35
00:58  Китай объявил, что давно отказался от американских долларов, - "НГ"
00:37  Латинский алфавит облегчает изучение английского языка. Это миф, - Шах-Ахмад Муталов
Понедельник, 29.07.2019
21:41  КазКНБ и МВД проводят крупную спецоперацию против ОПГ в Мангистау
20:49  Секретарем правящей в Казахстане партии Nur Otan назначен Марат Сембеков
17:47  Москва отказывается от односторонних уступок Казахстану по транзиту, - А.Шустов
16:58  Казахстан: узбеков все больше и больше (дискуссия). Часть 2-я
16:35  Господин Сантош Джа прибыл в Ташкент новым послом Индии
16:21  Чьими колониями были Казахская ССР и Российская Федерация? - Ж.Байхожа
16:20  Казахский адат. Как понимать крокодиловы слезы на казахских похоронах и поминках? - Н.Даутбек-кызы
16:19  Россия. "Элитная" изба уже горит, - М.Хазин
16:18  Висячие сады Семира... Мирзиеев повелел построить в Самарканде подвесное метро
16:16  Шайтан в ребро: почему в Таджикистане популярны маги и колдуны, - И.Кармазин
16:15  Аргентинка Памела Каталан изобрела новое блюдо из тандырной лепешки
16:13  Глобализация не закончилась, но потребовала передышки, - В.Аверьянов
16:12  Казахстан начал нефтяную экспансию на Восток
16:10  От уголовщины до содомии. На чем специализируются дипломаты США в Кыргызстане, - С.Чериков
16:07  Накашмирил: как Трамп устроил политический кризис в Индии, - А.Куприянов
16:06  Китайские СМИ пожалели об утрате Сахалина
16:02  Русских в Казахстане все меньше, а узбеков все больше
15:50  Сеятели войны в Латинской Америке, - С.Кожемякин
14:29  9/09. День комуза учредили в Кыргызстане
09:01  Зачем Россия хочет вступить в Тюркский совет?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Сын сенатора Айтаханова стал новым акимом Шымкента
20:53 30.07.2019

Ерлан Айтаханов стал акимом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды."Назначить Айтаханова Ерлана Куанышевича акимом города Шымкента", - говорится в указе Президента на сайте Акорды.

Он сменил на посту Габидуллу Абдрахимова. Ранее местный портал "Отырар" сообщил, что акимом города стал Аскар Бейсенбаев.До назначения он занимал должность акима Отырарского района Туркестанской области. Его отец, бывший сенатор Куаныш Айтаханов, в разные годы также руководил Отырарским районом и был заместителем акима Туркестанской области.Ерлан Айтаханов родился 10 декабря 1971 года в Алгабасском районе Чимкентской области. Женат, имеет двоих детей. В 1994 году аким окончил МГУ имени Ломоносова и получил экономическое образование, в 2001 году стал выпускником Казахской государственной юридической академии.Трудовую деятельность Айтаханов начал в Alem Bank Kazakhstan в 1994 году. Год спустя он стал финансовым директором фирмы "Газойл", после этого поработал в структуре КТЖ. В 1998 году его назначили заместителем директора компании "Пассажирские перевозки".В 2002 году Айтаханов возглавил департамент в Министерстве транспорта и коммуникаций. После этого нынешний аким Шымкента трудился в Агентстве по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. В 2009 году его назначили заместителем акима Туркестанской области, после - инспектором Администрации Президента. В 2014 году Айтаханов снова вернулся на позицию замакима Туркестанской области. Два года спустя он стал акимом Отырарского района Туркестанской области

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - /tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564509180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительством РК оптимизирован проект по строительству LRT в г. Нур-Султан
- Кадровые перестановки
- Руководитель администрации президента прокомментировал смену акима Шымкента
- О ситуации на финансовом рынке
- К чему приведет экспансия интернета вещей, методично захватывающего нашу цивилизацию
- Великое экономическое открытие Розы Люксембург
- Бывшего главу "Астана LRT" Талгата Ардана разыскивает Интерпол
- Автовладелец отсудил у КазАвтоЖол более 8 миллионов тенге за ДТП
- О задержании участников организованных преступных группировок в Мангистауской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  