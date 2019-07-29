"Лига" комбинаций: "рашагейт" не разрушит итальянское правительство

00:10 31.07.2019 До внеочередных выборов страну скорее доведут противоречия между партнерами по коалиции



Екатерина Постникова



Скандал вокруг партии "Лига" вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини, которую обвиняют в незаконном финансировании из России, не приведет к падению итальянского правительства. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, позиции действующего кабмина расшатывает не расследование о связях с Москвой, а расхождения партнеров по коалиции - "Лиги" и "Движения пяти звезд" (Movimento 5 Stelle - M5S) - и изменившееся после выборов в Европарламент (ЕП) соотношение сил в правительстве. В Москве уверены: запущенное расследование - не что иное, как элемент итальянской внутриполитической борьбы с использованием уже привычного инструмента "российского вмешательства".



"Ни евро, ни доллара, ни литра водки"



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Предположения о том, что партия Маттео Сальвини "Лига" получает деньги из России, преследовали итальянского вице-премьера чуть ли не с момента его вступления в должность. Основанием для такого рода подозрений стали его очевидные симпатии в адрес президента РФ Владимира Путина, многочисленные фотографии на Красной площади и неоднократные призывы к отмене антироссийских санкций и началу сближения с Москвой. Год назад спорадические статьи на этот счет не получили необходимой огласки, и "Лига" без особых препятствий стала завоевывать новых поклонников.



Более громко о "российском финансировании" заговорили в феврале 2019 года. Тогда в итальянском еженедельном журнале L’Espresso появилась статья, исходя из которой российскую помощь оформили в виде сделки по продаже нефти при посредничестве президента ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлуки Савоини. По данным издания, тайные переговоры прошли во время визита Сальвини в Москву в октябре 2018 года. Утверждалось, что вырученные от нее €3 млн пошли на финансирование кампании "Лиги" на европейских выборах. В партии обвинения назвали "абсурдными и безосновательными догадками журналистов".



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Третья - и самая мощная - волна случилась в июле 2019 года. С аналогичным расследованием выступило американское онлайн-издание BuzzFeed, опубликовавшее запись беседы вышеупомянутого Джанлуки Савоини и еще двух итальянцев с предполагаемыми российскими предпринимателями в октябре 2018 года в московском отеле "Метрополь". По данным СМИ, стороны обсуждали сделку, дивиденды от которой в размере €65 млн могли отойти "Лиге". В партии эти предположения вновь отвергли: "Никогда не взял ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки у России", категорически заявил Маттео Сальвини. Однако на этот раз от официального разбирательства его слова "Лигу" не спасли - 11 июля стало известно, что прокуратура Милана открыла расследование в отношении Савоини по подозрению в международной коррупции.



Однопартийцы Сальвини уверены: раскручивание скандала - элемент политической борьбы.



- Я убеждена, что подозрения о российском финансировании партии совершенно необоснованны, - сказала "Известиям" депутат Европарламента от "Лиги" Франческа Донато. - Очередной "рашагейт" - лишь предлог, который оппозиция хотела бы использовать для высказывания недоверия набирающему популярность движению.



В российском истеблишменте эту точку зрения разделяют. Как заявил "Известиям" первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, "Лига" постепенно становится серьезным политическим игроком. В связи с этим обвинения в адрес партии, выступающей за налаживание отношений с Москвой, в финансовых связях с Россией - это не что иное, как попытка скомпрометировать итальянское движение, подытожил сенатор.



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19 июля стало известно, что оппозиционная Демократическая партия (ДП) работает над резолюцией о выражении Сальвини вотума недоверия. Повод - разразившийся скандал. Голосование в парламенте пока не состоялось и, вероятнее всего, так и не состоится. Как пояснил "Известиям" профессор Института Генуи Паоло Бекки, нынешнее расследование не угрожает правительству и не подрывает позиции "Лиги" во многом еще и потому, что она пользуется поддержкой со стороны главы правительства Джузеппе Конте, который заявил о своем "полном доверии" Маттео Сальвини, и лидера M5S, вице-премьера страны Луиджи Ди Майо, который назвал нынешний кабмин "единственным возможным".



Правительство оксюморона



Если что и послужит триггером для досрочных выборов, то это не "рашагейт", а возрастающие противоречия между правящими "Лигой" и M5S. По словам Франчески Донато, у партий есть целый ряд вопросов, по которым их точки зрения не сходятся, - среди них строительство скоростной железной дороги Турин–Лион (Джузеппе Конте и "Лига" - за, M5S - против), политика в отношении отходов и реформа налогообложения.



Показательным стал спор вокруг голосования в Европарламенте по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Депутаты от M5S выступали за, чем вызвали негодование главы "Лиги". Как написал в своем Twitter Маттео Сальвини, поддержав Урсулу фон дер Ляйен, его партнеры по коалиции предали своих избирателей.



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Не последнюю роль в итальянских внутриполитических пертурбациях сегодня играет и изменившаяся расстановка сил, которую ясно отразили выборы в ЕП. В марте 2018 года по итогам парламентских выборов в Италии правоцентристская коалиция в составе "Лиги", партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони набрали 37% голосов, а M5S в одиночку получила 32%. На европейских выборах в мае 2019 года движение Сальвини уже сольно заручилось поддержкой 34,3% избирателей, в то время как партия Ди Майо едва ли дотянула до 17%. По данным опроса института Tecne, проведенного 24 и 25 июля, сегодня рейтинг "Лиги" составляет 38%, следом идет оппозиционная Демократическая партия (23%), а "Движение пяти звезд" лишь замыкает тройку лидеров (18%).



- Не в каждом итальянском правительстве существовала должность вице-премьера, - пояснила "Известиям" старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова. - Сегодня именно Сальвини взял на себя роль рулевого страны. Поэтому создается впечатление, что цель этого дела (о российском финансировании. - "Известия") - пошатнуть его позиции, сбив рейтинг.



Эксперт напомнила, что после национальных выборов в 2018 году лидирующие партии несколько месяцев не могли договориться о составе правительства, поскольку "Лига" - партия правоцентристов, а в M5S входят сторонники левых идей. Единственное, что заставило их сплотиться, - стремление занять места в руководстве страны, а потому шаткость этого союза была очевидна с самого начала. Источник - Известия

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