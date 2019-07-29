Взятка в 520 тысяч долларов: экс-замминистра транспорта Киргизии Жусубалиев сел на 14 лет

07:00 31.07.2019

Первомайский районный суд столицы 30 июля приговорил бывшего заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Он был задержан при получении взятки в 50 тысяч долларов. По версии следствия, ранее он уже получил 120 тысяч долларов, а всего ему должны были передать 520 тысяч долларов. Обвинение просило для него 20 лет тюрьмы.



Второй подсудимый Болот Токтобаев, которого обвинение назвало посредником при передаче взятки, осужден на 6 лет лишения свободы. Третий подсудимый Бехруз Гулрузов, обвиняемый в даче взятки, приговорен к 2 млн сомов штрафа. Он освобожден в зале суда.

Защита Азимкана Жусубалиева не согласилась с решением суда и заявила о намерении обжаловать его в городском суде. Адвокат экс-замминистра просил суд оправдать своего подзащитного.



ГКНБ сообщил о задержании Азимкана Жусубалиева при получении взятки 6 декабря 2018 года. По данным комитета, деньги предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту "Соединительная дорога, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан (Башкууганды, (км 89,5 – км 159,2)", где задержанный выступал в качестве председателя тендерной комиссии и "покровителя" одной из иностранных компаний.



Следствие по данному делу было окончено в конце марта 2019 года и материалы переданы в суд. Обвиняемыми по делу проходят три человека: Азимкан Жусубалиев, Бехруз Гулрузов (коммерческий директор филиала итальянской компании Todini в городе Алматы) и Болотбек Токтобаев (посредник).



Громкое задержание привело к резкой критике Минтранса президентом Сооронбаем Жээнбековым и к отставке министра Жамшитбека Калилова.