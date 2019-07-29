Из Ташкента мужчина пытался вывезти в анусе почти полкило золота

07:04 31.07.2019

Как сообщил чиновник, приближенный к руководству международного аэропорта "Ташкент", 28 июля сотрудниками таможни был задержан мужчина, пытавшийся провезти почти полкило золота в заднем проходе.

"При прохождении мужчиной досмотра сканирующее оборудование показало, что у него в организме находятся инородные металлические предметы. При проверке в его заднем проходе было обнаружено более 400 граммов золота в презервативе. Общая стоимость изъятого золота составила 12-17 тысяч долларов. По данному факту сотрудниками таможни проводится проверка", – сказал источник.

По данному факту Службой государственной безопасности возбуждено уголовное дело по статьям 223 ("Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан"), 246 ("Контрабанда") и 182 ("Нарушение таможенного законодательства") Уголовного кодекса Узбекистана.

По словам источника, изъятое золото было 992-й неочищенной пробы.

Местонахождение задержанного мужчины, являющегося уроженцем Наманганской области, неизвестно.