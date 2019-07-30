Трамп расчистил завалы на пути оружия в СаудАравию, - Ю.Паниев

07:11 31.07.2019

Американскому Сенату оказалось не по зубам вето президента



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

30.07.19



Дональд Трамп воспользовался правом вето в третий раз за годы своего президентства.

Вето, наложенное Дональдом Трампом на резолюции против экспорта оружия в Саудовскую Аравию, Сенату преодолеть не удалось. В период обострения напряженности на Ближнем Востоке Вашингтон снабдит Эр-Рияд новейшими вооружениями, которые могут быть использованы против Ирана.

Американские сенаторы не смогли остановить продажу оружия Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании. Им не удалось преодолеть вето президента, наложенное на ранее принятый Конгрессом закон, который блокировал поставки в эти страны, пишет Hill. Выступающие против решения Трампа и имеющие меньшинство в Сенате демократы не набрали необходимые две трети, или 67 голосов.

Ранее Палата представителей высказалась за то, чтобы заблокировать продажу оружия Саудовской Аравии и другим союзникам на сумму 8,1 млрд долл. Законодатели, многие из которых возмущены ролью Эр-Рияда в убийстве журналиста Джамаля Хашогги прошлой осенью, приняли резолюции с целью предотвратить поставки, объявленные Трампом. Речь идет, в частности, о высокоточных боеприпасах и сопутствующем оборудовании.

В письме, направленном в Сенат, Трамп проинформировал о своем решении наложить вето, отметив, что резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям нашей страны с ее союзниками и партнерами". Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОАЭ "являются региональным оплотом в борьбе против злонамеренной деятельности Ирана".

По американскому законодательству Пентагон обязан ставить в известность законодателей о планах экспорта вооружений. Еще в мае госсекретарь Майкл Помпео сообщил о решении без одобрения Конгресса заключить сразу 22 соглашения с вышеназванными странами с целью "сдерживания иранской агрессии".

В укор Трампу группа демократов и республиканцев в Сенате, среди которых были Линдси Грэм и Рэнд Пол, подготовила два десятка резолюций. В июне они были одобрены Сенатом, и Палата представителей уже приняла три из них, которые и подпали под вето президента. Усилия законодателей были направлены на то, чтобы оказать давление на Эр-Рияд с целью улучшить ситуацию с правами человека и избежать новых жертв в Йемене, где Саудовская Аравия и ОАЭ ведут военную кампанию против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном. По мнению ООН, этот конфликт спровоцировал острейший гуманитарный кризис в мире.

Руководитель центра "Европа – Ближний Восток" Института Европы РАН, доктор политических наук Александр Шумилин в беседе с "НГ" сказал: "На первый взгляд коллизия между Трампом и Конгрессом может показаться странной, но в этом нет ничего удивительного, потому что американские законодатели чаще всего основывают свои подходы на ценностях, а исполнительная власть их корректирует в сторону интересов. У Трампа как бизнесмена преобладают исключительно интересы".

По словам эксперта, Саудовская Аравия является стержнем в реализации ближневосточной политики Трампа. "Эта политика зиждется на идее альянса именно Саудовской Аравии с ее младшими братьями и сестрами в лице арабских монархий, с одной стороны, и Израилем – с другой, в противостоянии с Ираном. Вашингтону удалось достичь серьезного прогресса на пути совмещения арабских монархий во главе с саудитами с Израилем на базе антииранских демаршей", – отметил Шумилин.

При этом ближневосточная политика Трампа находится в полном соответствии с его внутриполитическими взглядами и обещаниями. Достаточно сказать, что именно израильское и саудовское лобби активно работали в пользу Трампа против Хиллари Клинтон. "На этапе избирательной кампании он позиционировал себя как анти-Обама. И сейчас Трамп довольно жестко выполняет обещания, которые давал своим избирателям и ближневосточным партнерам. Не случайно свой первый зарубежный визит Трамп совершил в Эр-Рияд, где подписал крупнейший в мировой истории контракт на продажу вооружений на 110 млрд долл.", – напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что связи с Саудовской Аравией особенно важны для Трампа на фоне поведения Турции. Белый дом старается не допустить разворота арабских монархий – главных потребителей американского оружия – в сторону третьих стран, в первую очередь России, как это сделала Анкара.