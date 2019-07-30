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Горячий конфликт между КНР и США переходит в холодную фазу, - О.Соловьева
07:13 31.07.2019

Пекин надеется на торговое перемирие с Вашингтоном
Ольга Соловьева
30.07.19

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер надеются достичь договоренностей в торговом конфликте двух стран. Фото Reuters
Во вторник в Шанхае стартовали новые торговые переговоры между США и КНР. Накануне китайская пресса демонстрировала готовность заключить временное соглашение, которое бы остановило горячую фазу торговой войны. А Twitter президента США Дональда Трампа разрывался от угроз ужесточения условий будущей торговой сделки с Китаем.

В Белом доме в преддверии очередного раунда торговых переговоров прямо обвинили Пекин в затягивании переговорного процесса. "Моя команда сейчас ведет с ними переговоры, но они всегда под конец меняют соглашение ради собственной выгоды. Они, наверное, ждут наших выборов, чтобы понять, получим ли мы… сонного Джо (бывший вице-президент Джо Байден. – "НГ"). Тогда они смогут заключить колоссальную сделку, как в предыдущие 30 лет, и продолжат обдирать США, даже больше и лучше, чем раньше", – написал Трамп в Twitter.
Американский лидер предупреждает китайцев: "Если и когда я выиграю, то соглашение, которое они получат, будет гораздо жестче, чем то, о котором идут переговоры сейчас... или сделки не будет".

Напомним, китайско-американские переговоры по торговым разногласиям завершились в Вашингтоне в мае текущего года без конкретного результата. Вашингтон возложил ответственность за это на Китай, который якобы хотел внести изменения в практически готовое соглашение.
В свою очередь, Пекин допускает вероятность заключения некоего торгового перемирия между КНР и США до конца текущего года. "Ожидается, что Китай и США достигнут частичного и временного торгового соглашения в последнем квартале 2019 года", – не исключает англоязычная китайская газета Global Times. Однако, тут же добавляют в СМИ, основные различия вроде устранения тарифов, государственных субсидий и споры о защите интеллектуальной собственности скорее всего сохранятся.
Издание полагает, что Трамп надеется достичь торгового соглашения с Китаем к концу этого года, чтобы устранить угрозу низких темпов роста в следующем году и сконцентрироваться на внутренних проблемах. "Будучи жертвой и пассивным получателем китайско-американской торговой войны, Китай также надеется как можно скорее достичь торгового соглашения с США", – заверяют в КНР.
Однако, полагают китайцы, на пути этого стремления достичь соглашения может встать множество угроз. К примеру, торговое перемирие должно отменять введенные США тарифы на китайские товары, покупка Китаем американской продукции должна соответствовать действительности, а соглашение должно быть справедливым с обеих сторон, перечисляют в Поднебесной. "Соглашение также не должно ставить под угрозу национальное достоинство Китая, особенно по вопросам, затрагивающим внутренние экономические механизмы и политику Китая", – пишет СМИ.
В свою очередь, продолжают в КНР, у США восемь требований. "В том числе сокращение профицита торгового баланса в размере 100 млрд долл. в течение одного года и еще 100 млрд в следующем году, а также прекращение субсидий передовой обрабатывающей промышленности", – перечисляют в СМИ. По мнению авторов китайской публикации, все эти противоречия будут мешать сторонам "достичь всеобъемлющего и постоянного торгового соглашения в ближайшем будущем". "Однако можно ожидать частичного и временного торгового соглашения", – не исключает китайская пресса, полагая, что даже частичное соглашение в итоге будет на руку Вашингтону.

При этом самому Пекину торговое соглашение с Вашингтоном более чем необходимо, Как следует из опроса агентства Reuters, производственная активность в Китае в июле может вновь продемонстрировать дальнейшее сокращение из-за торговой войны. В частности, пишет СМИ, официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) за июль, согласно прогнозу 34 экономистов, может вырасти до 49,6 с июньского значения в 49,4. Тем не менее он все еще находится ниже отметки в 50 пунктов, которая отделяет рост активности от замедления. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности, который больше ориентирован на малые и средние китайские компании, как ожидается, также укажет на спад активности, хотя и немного замедлившийся, – 49,6 пункта в июле против 49,4 в июне, сообщает СМИ.

Эксперты "НГ" сомневаются, что торговый кризис будет разрешен быстро. "Как только начались торговые переговоры в Шанхае, Трамп обрушился на Китай с критикой. Лидер США заявил о превосходстве американской экономики над китайской и о готовности заключить только то соглашение, которое будет выгодно для его страны. Так что процесс переговоров может затянуться надолго", – замечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, подчеркивая, что замедление Китая – проблема для всего мира. "И если ситуация не изменится, то нас ждет глобальный кризис", – предупреждает он.
Стороны не будут принимать кардинальных действий до выборов в США 2020 года, уверен профессор бизнес-школы "Сколково" Олег Ремыга. "Финальные решения будут приниматься уже при новом президенте США. Политический контекст данного решения крайне высок для обеих сторон, поэтому уступать ни одна сторона не станет", – считает он. "Экономические детали переговоров напрямую касаются системного, долгосрочного развития национальных экономик, поэтому принятие популистских решений чревато серьезными экономическими, а значит, социальными потрясениями. На данный момент ни одной стороне это не выгодно. Поэтому вялотекущие, длительные переговоры – логичное развитие текущей ситуации", – резюмирует эксперт.

Китай будет максимально долго избегать приведения в окончательный вид соглашений о защите интеллектуальной собственности, полагает шеф-аналитик компании ТелеТрейд Петр Пушкарев. По мнению эксперта, под частичным или временным соглашениям может пониматься невведение дополнительных тарифов на новые группы товаров до конца года.

Конфликт между США и Китаем, выражающийся в экономическом, технологическом и социально-идеологическом противостоянии, только начался и продлится не менее 10–20 лет, не исключает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
В то же время, отмечает эксперт, для российской экономики торговые войны представляют угрозу в силу сырьевого характера нашего экспорта. "Экспорт нефти очень легко поддается блокировке в отличие от экспорта технологий", – говорит он.

Если предположить, что хотя бы частичное соглашение будет достигнуто, оно в итоге могло бы сыграть на руку и российской экономике, так как способствовало бы росту мировой экономики и торговли. К примеру, в Центробанке ожидают ускорения ВВП России до 0,8–1,3% в третьем квартале на фоне реализации нацпроектов и увеличения госинвестиций. Очевидно, торговое перемирие между США и КНР опосредованно поспособствовало бы и более заметному росту экономики РФ.

Источник - ng.ru
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