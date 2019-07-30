 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 30.07.2019
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    Узбекистан   | 
Мирзиеев летит с визитом к Лукашенко
07:34 31.07.2019

Шавкат Мирзиеев посетит Беларусь 31 июля-1 августа
Президент Шавкат Мирзиеев посетит Беларусь с официальным визитом 31 июля-1 августа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Беларусь 31 июля-1 августа с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиеев и Александр Лукашенко обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Главы двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и Парк высоких технологий Беларуси.
По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов.

Источник - gazeta.uz
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