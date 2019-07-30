Нурлан Борамбаев - новый торгпред Казахстана в Москве

07:42 31.07.2019

Нурлан Борамбаев назначен торговым представителем Казахстана в России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра."Постановлением правительства Борамбаев Нурлан Оралбекович назначен торговым представителем Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Нурлан Борамбаев родился в 1971 году в Целинограде. В 1993 году окончил Акмолинский педагогический университет имени С. Сейфуллина по специальности "учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин", в 1995 году - Акмолинский финансово-экономический техникум по специальности "бухгалтер-ревизор", в 2007 году - Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности "экономика".Трудовую деятельность начал в органах государственного финансового контроля, работал в министерствах и ведомствах, коммерческих организациях.С 2006 года работает в системе Управления делами Президента, занимал должности заместителя заведующего отделом, заведующего отделом.С июня 2010 года по март 2012 года - заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.С марта 2012 года по октябрь 2013 года работал заместителем директора РГП "Государственная авиакомпания "Беркут" Управления делами Президента, с 2013 по 2017 годы - президент АО "Астана қонақ үйі".В июле 2017 года назначен заместителем директора РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления делами Президента.С января 2019 года работал заместителем руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения".