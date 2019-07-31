"Азия ностра". Методы киргизской мафии, убившей главу диаспоры на Урале

08:08 31.07.2019

31.07.2019



Убийство главы "Кыргызстан - Урал" Камчыбека Каримова привлекло внимание к его убийцам, один из которых был его земляк Зарылбек Эгембердиев. Последний входил мафиозную группировку, к ликвидации которой приложил руку убитый. Подробности – в документах.



Одновременно с оглаской первой фамилии убийц Камчыбека Каримова стали проявляться детали. Причем не только самого убийства лидера диаспоры, сколько методов этнической преступности. Одним из ее элементов был арестованный Зарылбек Эгембердиев, ставший наводчиком для разбойников, в начале июля 2019 года похитивших четыре из 19 млн рублей, имевшихся у погибшего Каримова.

Грабежи, разбой и вымогательство для Эгембердиева были знакомым ремеслом – 12-летний срок за "букет" насильственных преступлений он отбыл в 2018 году. Ставшие известными "АиФ-Урал" подробности его похождений давали главную характеристику национальной ОПГ – террор исключительно земляков. За пределы своей диаспоры азиатская мафия выходит редко, говорит собеседник издания.



Вообще, персона наводчика Эгембердиев была недостающим паззлом. Она открыла некоторые нюансы похождений банды Иминова, киргизской и узбекской диаспоре известного как Самат. Именно он был организатором ОПГ, к ликвидации которой был причастен Каримов как глава общества "Кыргызстан - Урал". "АиФ-Урал" располагает материалами уголовных дел, в которых перечислен пофамильный состав разбойников. Кроме Иминова и Эгембердиева в шайке были Сабаев, Назаров, Мурзаканов, Досматов и Аширалиев. Все они были осуждены в марте 2008 года Железнодорожным судом Екатеринбурга за серию вымогательств у своих соотечественников.



В выдержке из судебного документа говорится о банде Самата, "резвившейся" осенью 2006 года в районе рынка "Таганский ряд".

"О совершении преступлений организованной группой свидетельствуют … устойчивость и сплоченность ее состава, куда входили не только осужденные, но и иные лица, в том числе ныне умершие, объединенные знакомством между собой, землячеством, совместными занятиями и препровождением досуга, единством цели в преступной деятельности, период действия группы, систематичность совершения тяжких и особо тяжких преступлений с постоянством их форм и методов, предварительный подбор жертв преступлений и сбор информации о них, распределение ролей в группе и строгое беспрекословное подчинение участников группы лидеру – Иминову (он же – Самат, прим. ред.), наличие единой кассы и единого места сбора участников группы, общие правила их поведения и соблюдения дисциплины".



Упомянутый в сухом судебном тексте "Самат" Иминов являлся этническим узбеком, но гражданином Киргизии. Его, как сообщалось ранее в СМИ, и считают убитым – более в судебных материалах он никак и нигде не фигурирует. Напротив, Аширалиев, вместе с остальными в марте 2008 года осужденный и получивший 13 лет, активно обжаловал (местами – успешно) свой приговор и уже, по всем данным, находится на свободе. Через материалы обжалования, стали известны похождения всей шайки, включая Эгембердиева.



Молчание – золото



В одном из инкриминируемых банде Самата преступлений – вымогательство 300 тысяч рублей у двух граждан Киргизии, вынужденных сбежать от преследования мафиози на родину. Вымогатели их били, угрожая ножами, насилие сопровождали угрозами расправы со стороны Самата. Опасность последнего не была преувеличена – от его имени члены ОПГ могли брать у своих земляков все, что хотели. В деле, например, фигурирует похищенный смартфон ценой в 3000 рублей. Могли и рекрутировать в банду всех – кого за небольшие деньги, кого – принуждением.



В целом только за пару месяцев 2006 года банда Самата "набомбила" своих соотечественников на сумму более миллиона рублей. И это только то, что сумели доказать силовики, в частности через процедуру внедрения в ОПГ. В качестве доказательств были использована оперативная запись, на которой один из вымогателей требовал деньги в качестве "компенсации морального вреда" или "на лечение".

"Киргизы, можно сказать, "варятся" в своей среде. И мафия у них – своя. Можно привести аналогию с китайскими триадами, действующими в чайна-таунах на пределами Китая: чаще всего "Азия ностра" системно "потрошит" только своих, не выходя за пределы диаспоры. Часть земляков, возможно, имеющих проблемы с легализацией в России, нежеланием связываться с российской правоохранительной системой или недоверием к властям, за помощью и не обращаются", - говорит собеседник "АиФ-Урал" в диаспоре, перефразировавший итальянское выражение "коза ностра".



Именно из-за этого важную роль в ликвидации банды Самата сыграло землячество, в которой уважаемой персоной был покойный Камчыбек Каримов. Сведения собранные оперативным путем в ходе предварительного и судебного следствия подтверждались показаниям президента некоммерческой организации "Киргизия – Урал" и обращением генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге. В них речь шла о том, что организованная преступная группировка Самата, состоящая из 20 человек, терроризировала граждан Кыргызстана. В документах суда отмечалось, что показания подтверждались косвенно, а это лишний раз подтверждает факт латентности преступлений азиатской мафии.