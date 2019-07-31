В Туркменистане засыхают хлопковые поля

08:09 31.07.2019

31.07.2019



Выращивающие хлопчатник арендаторы жалуются на острую нехватку оросительной воды.

Как рассказали корреспондентам "Хроники Туркменистана" жители сельскохозяйственного объединения "Джейхун" (Jeyhun) Чарджевского этрапа Лебапского велаята, после посева хлопка никакие агротехнические мероприятия не проводились из-за отсутствия воды.

Многие годы от наносов и заилений не чистят оросительные каналы, по которым должна поступать вода из Амударьи. По этой причине, даже если вода поступает в каналы, она не может дойти до хлопковых полей.

Сельскохозяйственные земли в селах Балыкчи (Balykçy), Араплар (Araplar), Учбаш (Uçbaş), Эсгилер (Esgiler) также практически лишены от воды. Агрономы объединения предупреждают о серьезности ситуации.

– Обычно в августе начинается сбор урожая, но в этом году хлопка может и не быть, – отметил один из жителей села Учбаш.

Жители населенных пунктов обращались к заместителю хякима Лебапского велаята по сельскому хозяйству, в хякилик Чарджевского этрапа, в Арчинлик (орган местной власти), пытаясь объяснить, что если вопрос с орошением полей срочно не будет решен, то не будет выполнен госзаказ по заготовке белого золота. Однако ни областное, ни районное начальство разбираться с проблемой не стало.

Аналогичные проблемы испытывают и хлеборобы, которые после уборки пшеницы решили засеять земли овощами, зеленью, кукурузой и джугарой.

Земледельцы из сельхозобъединений Лебап (Lebap), Гулистан (Gülistan(, Ватан (Watan), им.Ниязова (Nyýazow), Ялкым (Ýalkym), Ениш (Ýeňiş), им. Сейтназара Сейиди (Seýitnazar Seýdi) Саятского этрапа ранее заключили договора с руководством объединений на выращивание дополнительной сельхозпродукции на арендованных землях. Однако те не выполнили свою часть договора в части обеспечения полей водой.

– Не видите, что воды не хватает? Зачем сеяли!? – ругают сельчан начальники.

Но проблема не в дефиците воды, а в запущенном состоянии оросительных сетей. Вода не может подняться по заиленным руслам каналов и подтапливает земли, расположенные ближе к Амударье. В итоге получается, что где-то воды не хватает, а где-то поля затоплены.

Местное и региональное руководство не в состоянии решить одну из главных проблем сельского хозяйства Туркменистана – восстановить оросительную сеть, за годы независимости пришедшую в упадок.

Напомним, что согласно полученным "Хроникой Туркменистана" данным, в 2018 году в стране собрали в два раза меньше хлопка и в три – пшеницы, чем было заявлено.