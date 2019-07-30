Афган. Автобус наехал на мину - 34 погибших

08:30 31.07.2019

В Афганистане произошел очередной теракт, в результате которого погибло 34 пассажира автобуса. Еще 17 человек пострадали.

Как сообщает в своих новостях информационное агентство "Пажвак", взрыв произошел на трассе между Кандагаром и Гератом. Взрывное устройство сработало прямо под пассажирским автобусом.

На месте работают местные спецслужбы. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за этот террористический акт.

Ранее "СП" сообщала новость о том, что один из организаторов террористической атаки на башни всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года выразил готовность дать показания.