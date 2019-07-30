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|Пять компаний скрыл от Налоговой службы Кырдепутат Абдимуктар Маматов
08:57 31.07.2019
30 июля 2019
Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Абдимуктар Маматов скрыл в своих налоговых декларациях как минимум за два года (2015 и 2016) сведения о наличии бизнеса. В декларациях о доходах и имуществе, которые парламентарий сдавал в Налоговую службу, не указаны доли владения в пяти компаниях. Об этом сообщает сайт politmer.kg.
Выявить незадекларированные доли участия Маматова в компаниях помог запущенный сайт "Декларатор", где представлены более 2.7 тысячи деклараций государственных и муниципальных служащих за 2015, 2016 и 2017 годы.
Пустые декларации
Вот так выглядят декларации Нурматова очищенные "Декларатором" от ненужных табличных форм, в которых их представляют государственные органы:
Из этих деклараций следует, что доходы депутата составляли 935 тысяч сомов в 2016 году и 1.4 млнсомов - в 2015-м. Декларации за 2017 год в базе данных Налоговой службы нет. Из имущества у Маматова были в эти годы два дома – площадью 256 квадратных метров и 176 квадратных метров.
Есть имущество и у близких родственников депутата. Они владеют квартирой площадью 137 квадратных метра.
Согласно переданным в Налоговую службу отчетом у Нурматова, якобы, нет никакого бизнеса, но это не соответствует действительности. У него четыре действующих компании, и еще одну он закрыл спустя два года, как стал депутатом.
Компания "Пазилат"
Согласно базе данных Минюста и других государственных органов Маматов в настоящий момент является соучредителем в ОсОО "Пазилат".
Компания зарегистрирована в Узгенском районе 29 ноября 2005 года.
Совладельцев у компании двое. Помимо Маматова компанией владеет Алиев Талайбек Маматович.
Основной вид деятельности компании – деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 929 тысяч сомов. В том числе свыше 142 тысячи сомов было выплачено в 2018 году.
Компания "Мунайзат"
Маматов согласно открытым государственным базам данных также продолжает являться учредителем в ОсОО "Мунайзат".
Компания зарегистрирована в промзоне Джалал-Абада и последний раз проходила перерегистрацию 19 ноября 2018 года.
Этой компанией Маматов владеет единолично. Основной вид деятельности компании – оптовая неспециализированная торговля.
За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 4 млн148 тысяч сомов. В том числе свыше 582 тысячи сомов было выплачено в 2018 году.
Компания "Баткен Петрол"
Согласно базе данных Минюста и других государственных органов Маматов в настоящий момент является соучредителем в ОсОО "Баткен Петрол".
Компания зарегистрирована в Кызыл-Кие 6 декабря 2011 года.
Этой компанией Маматов владеет единолично. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля авиационным и автомобильным топливом.
За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 93.5 млн сомов. В том числе 2.3 млн сомов было выплачено в 2018 году.
Компания "Дом Быта"
Маматов согласно открытым государственным базам данных также продолжает являться учредителем в ОсОО "Дом Быта".
Компания зарегистрирована в Джалал-Абаде 13 июня 2006 года.
Этой компанией Маматов владеет единолично. Основной вид деятельности компании – сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Данных о поступлениях налогов и платежей от этой компании нет.
Компания "Баткен Петролеум"
Согласно базе данных Минюста и других государственных органов Маматов во время депутатства был соучредителем в ОсОО "Баткен Петролеум" (Batken Petroleum).
Компания зарегистрирована в Кызыл-Кие и была закрыта только 10 июля 2017 года - спустя два года как Маматов стал депутатом.
Совладельцев у компании было двое. Помимо Маматова компанией владел Каратаев Таабалды Келдибаевич.
Основной вид деятельности компании – оптовая торговля авиационным и автомобильным топливом.
Данных о поступлениях налогов и платежей от этой компании нет.