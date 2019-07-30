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Конференция в Бангкоке - новые горизонты Азии, - "Къ"
09:01 31.07.2019

Индо-Тихоокеанскому партнерству очерчивают границы
Каким США, Россия и АСЕАН видят будущее сотрудничества в регионе

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник прилетел в Бангкок, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Там же будет находиться и госсекретарь США Майкл Помпео, которому представится возможность донести до коллег суть продвигаемой Вашингтоном концепции Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Почему она не устраивает Россию и как это понятие трактуют страны АСЕАН, выяснял в Бангкоке корреспондент "Ъ" Павел Тарасенко.
Визит в Бангкок Сергей Лавров начал со встреч с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем и премьер-министром этой страны Праютом Чан-Оча. Последний пришел к власти в 2014 году после военного переворота, а в этом году вместе с соратниками по партии выиграл парламентские выборы. Как отметили в преддверии этих встреч в МИД РФ, отношения стран отличают "насыщенный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-инвестиционной и гуманитарных сферах, эффективная координация в мировых делах".

Сергей Лавров рассказал журналистам, что в 2018 году объем взаимного товарооборота вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и достиг $2,6 млрд.
"Эта тенденция продолжается в этом году",- добавил он. В МИД РФ также утверждают, что "в русле укрепления взаимного доверия развивается военное сотрудничество", "растет интерес таиландцев к учебе в российских вузах", увеличивается число туристов из РФ, посещающих королевство (в 2018 году - 1,5 млн человек). По вопросам международной политики, как особо подчеркнул Сергей Лавров, позиции РФ и Таиланда "близки или совпадают".

В повестке визита российского министра - целый ряд двусторонних встреч с коллегами из Юго-Восточной Азии и других регионов. Но переговоры, к которым могло бы быть приковано максимальное внимание, похоже, не состоятся. Бангкок в эти дни посетит и другой участник связанных с АСЕАН форматов - Регионального форума по безопасности (десять стран Юго-Восточной Азии + 17 партнеров) и Восточноазиатского саммита ("десятка" + восемь партнеров) - госсекретарь США Майкл Помпео. Ранее в МИД РФ не исключали возможности встречи с ним Сергея Лаврова, тем более что с предшественниками господина Помпео - Рексом Тиллерсоном и Джоном Керри - он традиционно встречался на полях мероприятий АСЕАН. Но накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил вероятность встречи как небольшую, пояснив: "Графики глав внешнеполитических ведомств не состыкованы".

Между тем о США и их политике участники двусторонних и многосторонних встреч в Бангкоке вспоминают постоянно. Страны Юго-Восточной Азии беспокоит американо-китайская торговая война, которая может серьезно навредить экономике региона и обострить противоречия между государствами-членами ассоциации (Бруней, Лаос и Камбоджа тяготеют к Китаю, в то время как другие страны, имеющие с ним территориальные споры, считают его скорее соперником и вероятным противником). Одним из проявлений растущего противостояния между США и КНР Пекин и его сторонники считают продвигаемую Вашингтоном концепцию "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, призванную заменить формат Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 2 июля прошлого года тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис пояснял: концепция подразумевает, в частности, оказание американцами помощи партнерам "в деле создания морского потенциала и обеспечения соблюдения норм права с целью мониторинга и защиты существующего порядка на море", усиление интеграции вооруженных сил, укрепление верховенства права и гражданского общества, а также "развитие экономики на основе частного сектора". В ИТР американцами включаются страны АСЕАН, Австралия, Индия и Япония.

В Москве, как и в Пекине, к этой концепции относятся с подозрением. Сергей Лавров ранее не раз отмечал: продвигая формат ИТР, США пытаются "затянуть Индию в противостояние с Китаем", добавить туда "на все согласных австралийцев" и японцев, а также лишить АСЕАН центральной роли в решении региональных проблем безопасности.

По итогам переговоров с Доном Праматвинаем министр отметил: "Россия выступает за продолжение работы по выстраиванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, которая ориентирована на обеспечение мира и стабильности для всех без исключения государств региона". И добавил, не называя имен: "Эта структура формируется изначально и весьма успешно при ведущей роли АСЕАН. Но мы видим предпринимаемые некоторыми странами попытки размыть эту структуру, возглавляемую асеановскими друзьями, и мы такие попытки не принимаем".

Как шли переговоры на саммите Россия-АСЕАН
В АСЕАН против самого термина "Индо-Тихоокеанский регион" не возражают, но трактуют его иначе, чем США. Единые подходы были согласованы на июньском саммите ассоциации, который также состоялся в Бангкоке. В частности, в заявлении лидеров государств была зафиксирована необходимость "усиления ведущей роли АСЕАН в установлении отношений с внешними партнерами в регионе".

Механизмы под руководством АСЕАН могут служить платформой для диалога и осуществления сотрудничества в ИТР",- отмечалось в документе. Из него же следовало, что о противопоставлении АТР и ИТР речи не идет.

Еще одно отличие от американского подхода состоит в том, что вопросы соблюдения прав человека оставлены за скобками.
"Принятая на саммите АСЕАН декларация Россию скорее устраивает,- заявил "Ъ" заведующий центром изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.- Американская позиция заключается в том, чтобы фактически сделать регион военным блоком, театром военных действий, направленных на изоляцию Китая. АСЕАН же нацелена на создание инклюзивного пространства, чем-то напоминающего Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Это то, в чем Россия может участвовать и искать для себя подходящие ниши". О том, какими именно они могут быть, Сергей Лавров наверняка скажет в среду, в ходе своего выступления на министерском заседании в формате Россия-АСЕАН.

Авторы: Павел Тарасенко

Газета "Коммерсантъ" №134 от 31.07.2019, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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