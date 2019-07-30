Жизнь - удалась... Абдрахимов лишился кресла акима Шымкента из-за мажор-видео в Лондоне

12:33 31.07.2019

Габидулла Абдрахимов выступил с обращением после отставки



Освобожденный от должности акима Шымкента Габидулла Абдрахимов обратился к шымкентцам на своей странице в Instagram.



"Уважаемые жители города Шымкента! Уважаемые друзья! Для меня было большой честью и гордостью работать акимом Шымкента. Выражаю благодарность Главе государства за такую возможность. До сих пор я участвовал в развитии города с коллегами. Я очень благодарен народу Шымкента! Вы всегда поддерживали меня. Я чувствую себя очень счастливым человеком. У всего в этой жизни есть конец. Новости тоже будут. Я хочу пожелать вам новых успехов. Благодарю всех, склоняю голову перед всеми! Будьте здоровы! Пусть процветает Шымкент! Спасибо тебе, мой Шымкент!" - написал бывший градоначальник.



Габидулла Абдрахимов возглавлял третий по величине город Казахстана с 2015 года и дважды переназначался на должность акима Шымкента. Во вторник, 30 июля, стало известно, что 44-летний аким освобожден от должности указом Главы государства.









Комментируя отставку, руководитель Администрации Президента Крымбек Кушербаев заявил, что "на сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан". По словам Кушербаева, руководители регионов "должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом".



24 июля Габидулла Абдрахимов выложил в своем Instagram ролик, снятый им у отеля "Ритц" в Лондоне, где он был в двухдневной командировке. К слову, самый дешевый номер в этой гостинице стоит 306 тысяч тенге, а самый дорогой миллион 200 тысяч тенге за сутки. На видео чиновник говорит, что "Лондон столица мира, но он все равно Казахстан любит больше". "Надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру. Мне кажется, это истинное счастье. Для нас особенно - патриотов своей родины. Я желаю всем нашим детям, всей нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру", - сказал аким Шымкента.



Видео вызвало неоднозначную реакцию в Казнете. Немалое количество пользователей заявили о недопустимости позиции чиновника. "Не должен вести себя так Государственный человек", - написал режиссер Ермек Турсунов. Пародию на акима снял известный КВНщик Рустем Омаров.



Новым акимом Шымкента назначен Ерлан Айтаханов - сын бывшего сенатора Куаныша Айтаханова.