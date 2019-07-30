Досталось Ксюше - юбочке из плюша. Муж-музыкант пытался убить каз-певицу Ашигалиеву

12:39 31.07.2019

Мужа певицы Ксении Ашигалиевой посадили в ИВС



Певица из Алматы Ксения Ашигалиева показала предположительное место пыток Гитарист алматинской группы Jackpot Бауржан Ашигалиев, которого обвинили в избиении и попытке убийства жены - певицы этого же коллектива Ксении Ашигалиевой, взят под стражу. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.



"Гражданин Ашигалиев Б. в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. В ближайшее время он будет представлен суду для избрания меры пресечения на период проведения досудебного расследования. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей 126, частью 2 УК РК", - говорится в сообщении ведомства.



Накануне певица Ксения Ашигалиева обвинила супруга в попытке похищения и убийства, опубликовав на страницах общественного фонда "НеМолчи.kz" в Facebook и YouTube видеообращение. По словам артистки, она в браке с мужем семь лет. Все это время он якобы бьет ее, забирает гонорары, контролирует каждый шаг.









Сам Бауржан Ашигалиев обвинения полностью отрицает. Более того, мужчина полагает, что ссадины и царапины женщина нанесла себе сама. Музыкант утверждает, что супруга не дает видеться с детьми и лжет насчет нападения.



"Когда она подала на развод, то прятала от меня двоих наших детей. Не давала с ними увидеться. Шантажировала: увидишь детей, если сделаешь то или оплатишь это, если садик, то я буду выбирать. Аргументировала тем, что у нее больше прав. Я детей очень сильно люблю, провожу с ними время. Я неплохой отец и имею такие же права на детей. А она и ее мама пытаются постоянно меня провоцировать на скандал. Это продолжается в течение двух месяцев", - заявил он в интервью Tengrinews TV.









Бауржан Ашигалиев подал встречное заявление на супругу в полицию. Также он намерен добиваться совместной опеки над детьми.