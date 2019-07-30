Фильм о беглом президенте Бакиеве вызвал переполох в Кыргызстане

20:10 31.07.2019

30 июля в эфире частных кыргызских телеканалов New TV и NUR TV показали документальный фильм о беглом президенте Кыргызстана Курманбеке Бакиеве.



Эфир был приурочен к 70-летию бывшего главы Кыргызстана, которое он отметит 1 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz.Фильм был снят по заказу близких Курманбека Бакиева.



Еще в апреле этого года родственники Бакиева анонсировали фильм и обещали ответить на критику. Телеканалы показали фильм, в котором представлены интервью с его одноклассниками, а также с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана отреагировал на показ фильма.



Госкомитет считает, что фильм может привести к напряженности в обществе."Авторы данных публикаций и телевизионных материалов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий. В этой связи ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и телевизионных материалов предостережение о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе", - говорится в сообщении.



По ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой КР в отношении Бакиева и его родственников судами были вынесены обвинительные приговоры по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010 года, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.Реакция зрителей в социальных сетях весьма негативна.Что известно о телеканалах?На сайте New TV указано, что директором компании и руководителем является Нурланбек Шакиев.



В разные годы он руководил телеканалом ЭлТР, был министром культуры и печати. Также он был пресс-секретарем экс-президента Курманбека Бакиева. В 2015 году баллотировался в Жогорку Кенеш по списку партии "Ата Журт".Телеканал NUR TV базируется в Оше. Канал начал вещание в 2017 году и вещает на кыргызском, узбекском и русском языках. Контент в основном состоит из развлекательных передач, музыки и кино. У телеканала нет собственного сайта. Канал некоторое время находился под управлением Алтынбека Жумаева, который также руководил "7-м каналом", принадлежавшим Камчыбеку Ташиеву."Фильм про беглого президента Курманбека Бакиева сняли его одноклассники. Они не платили за эфир", - заявил генеральный директор телеканала NewTV Нурлан Шакиев, комментируя показ специфического контента."Создатели фильма принесли нам материал, показали.



Мы его посмотрели и одобрили. В нем не было никакой политики. Там речь шла о детстве Курманбека Бакиева, были воспоминания его одноклассников. Зрителям всегда интересны фильмы о знаменитых людях, поэтому мы решили его поставить. Сам канал не имеет отношения к Бакиеву. Мы не нарушали закон о СМИ, юристы это подтвердили", - сказал Шакиев.Нурлан ШакиевОн отметил, что с пониманием относится к предупреждению ГКНБ.Глава NUR TV Каныбек Темиров сообщил, что не имеет отношения к тому, что фильм вышел на его канале. Он сказал, что еще не видел фильм и поэтому затрудняется его комментировать."Сотрудники телеканала в отпуске до сентября.



Там остались технические сотрудники, которые обеспечивают вещание канала. Фильм на канале показали на коммерческой основе, а канал частный и сам принимает решение о контенте. Решение о показе фильма принимал коммерческий отдел", - сказал Темиров.Юристы Института Медиа Полиси отмечают, что в предостережении от ГКНБ не указывается, какие нормы законодательства нарушили СМИ."Является ли нарушением какого-либо закона тот факт, что по телеканалу показали документальный фильм о деятельности бывшего президента Курманбека Бакиева? Сомнительно. Да, в отношении Курманбека Бакиева и его родственников судами вынесены обвинительные приговоры по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и все обвиняемые в розыске. Но это вопрос не к СМИ, а больше к государству, у которого нет либо сил, либо желания найти преступников за рубежом и добиться их наказания", - подчеркивают в ИМП.Ни под один из запретов, указанных в Законе "О СМИ", фильм не подпадает, уверены юристы. Они признают, что, "возможно, картина не является объективной". "Однако это оценка, мнение, вопрос этики или ее отсутствия", - заметили они.В институте считают, что госорганы могли бы отреагировать на показ фильма лишь в том случае, если доказано, что учредителями телеканала являются Бакиевы и показ ленты был в личных интересах собственника.Курманбек Бакиев: Придет время, и я вернусь на родинуКурманбек Бакиев - беглый президент Кыргызстана. Руководил страной с 2005 по 2010 годы, пришел к власти на волне "Революции тюльпанов" против правительства Аскара Акаева. В 2009 году переизбран на должность президента Кыргызстана. 7 апреля 2010 года был свергнут оппозицией и покинул страну, находится в Беларуси.