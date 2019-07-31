 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Покончил с собой один из богатейших людей Азии - индийский кофейный олигарх Сиддхарта
20:16 31.07.2019

Владелец индийской кофейной империи не выдержал налоговых проверок
Пропавший миллиардер найден мертвым

Основатель и владелец крупнейшей в Индии сети кофеен Cafe Coffee Day В.Г.Сиддхарта , пропавший в понедельник вечером, найден мертвым. Рыбаки обнаружили его тело на берегу реки Нетравити штата Карнатака. Полиция предполагает, что бизнесмен покончил с собой на фоне финансовых проблем его компании и претензий налоговых органов.

Последним, кто видел господина Сиддхарту живым, был его водитель, везший в понедельник вечером бизнесмена в город Мангалуру. На мосту через реку Нетравати Сиддхарта попросил остановить машину, и выйдя пошел куда-то, разговаривая по мобильному телефону. Так как спустя несколько часов он не вернулся, водитель обратился в полицию.

В. Г. Сиддхарта известный в Индии и мире бизнесмен, которого называли "королем кофе". Он начал в 90-х годах с выращивания и продажи кофе, создав компанию ABC, которая впоследствии стала крупнейшим в стране экспортером необжаренных зерен кофе. Кроме того, в штате Карнатака он открыл кофейню Cafe Coffee Day, которая выросла в крупнейшую в Индии сеть из более чем 1800 кофеен (для сравнения, у Starbucks в Индии только 150 заведений) и имеет отделения в Малайзии, Египте, Чехии и Австрии. Число сотрудников сети превышает 30 тыс. человек. Выручка сети в 2017–2018 финансовом году составила $630 млн.

Однако в 2017 году у управляющей сетью компании Coffee Day Enterprises начались финансовые проблемы, которым предшествовали проверки со стороны налоговых органов. В последующие годы Сиддхарта продал ряд непрофильных активов, чтобы покрыть убытки, и одно время вел переговоры с Coca-Cola о продаже доли в своем бизнесе.
Сиддхарта владел 32,75% бизнеса, а вместе со своей семьей и принадлежащими им холдингами - 53,93%. На фоне финансовых проблем он и его партнеры взяли кредиты для поддержки бизнеса под залог 75,7% доли в Coffee Day Enterprises.

В ходе предварительного разбирательства полиция обнаружила письмо, которое, как полагают, было написано Сиддхартой буквально накануне смерти и адресовано руководству компании, партнерам по бизнесу и сотрудникам. В письме бизнесмен попросил прощения за ошибки, которые он допустил в своих финансовых делах, рассказал о давлении со стороны кредиторов и вымогательстве со стороны налоговых органов, которые и привели "к серьезному кризису ликвидности". По словам Сиддхарты, он вложил в дело всего себя, но теперь сдается, так как не может больше выносить этого давления.
В знак скорби по погибшему руководителю все кофейни сети Cafe Coffee Day закрылись на один день 31 июля.
Алена Миклашевская
"Коммерсантъ" от 31.07.2019, 15:16

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564593360
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