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Нищих гастарбайтеров завозят в Россию миллионами, чтобы не платить своим
20:53 31.07.2019

Страну захлестнул рекордный поток трудовых мигрантов из стран СНГ

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Дмитрий Лесняк
Сергей Жаворонков

Россия вернула себе былую привлекательность для трудовых мигрантов: их приток в первом квартале 2019 года оказался самым большим за последнее десятилетие. Но в этом хорошего мало: эксперты сомневаются, что мигранты позволят восстановить естественную убыль населения.

Гастарбайтеров больше - денег меньше

В прошлом году Россия, которая всегда считалась "раем для мигрантов", поставила статистический антирекорд: миграционный приток оказался минимальным с 2005 года, так что он лишь вполовину скомпенсировал естественную убыль населения. Но в этом году что-то резко изменилось, и гастарбайтеры снова потянулись в Россию, отмечается в очередном выпуске "Ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения", который готовят эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

К концу первого квартала в России пребывало 9,8 миллионов иностранцев, в том числе 4,1 миллиона - это трудовые мигранты. Причем первично легализованы на российском рынке труда только 70% гастарбайтеров, отмечается в докладе РАНХиГС.

Несмотря на постоянное повышение ежемесячной стоимости трудового патента, доходы регионов, получаемые от них, давно перестали расти - и уже падают. Скажем, в первом квартале 2019 года мигранты перечислили в региональные бюджеты на 8% меньше патентных платежей.

"Часть трудовых мигрантов, приезжая в Россию, оформляет патенты, оплачивает их в первый месяц, а затем платить перестает", - отмечают авторы доклада РАНХиГС.

Вместо богатеев - нищеброды

86% из всех временно пребывающих в России иностранцев - граждане стран СНГ, их доля остается практически неизменной на протяжении многих лет. Наиболее массово на территории нашей страны пребывают выходцы из стран Средней Азии и Украины, говорится в аналитическом докладе.

А вот обещанное после прошлогоднего Чемпионата мира по футболу "открытие границ" для европейцев фактически не состоялось. Граждан стран Евросоюза в России (как правило, они пребывают в нашей стране с туристическими, деловыми или служебными целями), по данным миграционного учета, менее 380 тысяч - это на 0,5% меньше прошлогодних показателей. А если уж сравнивать с 2014 годом, когда против России не была развязана санкционная война, то падение и вовсе оказалось трехкратным!

А чего еще ожидать, если обещанные Владимиром Путиным электронные визы пока действуют лишь на Дальнем Востоке, а в Москве и Санкт-Петербурге их собираются вводить лишь в 2020 году. До сих пор нет в природе российских мультивиз (что, скажем, для Шенгенской зоны - норма), не стала повсеместной система tax free.

Поэтому-то в Россию вместо богатых американских и германских туристов едут полунищие узбекские и молдавские гастарбайтеры. Ну, и еще немного китайцев, корейцев и вьетнамцев…

Мигрант, нацпроектами сыт не будешь

- Во-первых, нужно отметить большое количество граждан Китая, которые трудятся на Дальнем Востоке. Китайские производства с рабочими из этой страны открываются и в других субъектах, - объясняет "Свободной прессе" руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. - В некоторых странах СНГ чуть хуже экономика, нестабильная политическая ситуация (ушел глава Казахстана, сменилась власть на Украине и в Армении, не совсем понятна ситуация с Грузией). То есть некоторые мигранты просто не могут вернуться в свои страны и остаются работать в России.

Также на фоне улучшения отношений с другими странами в Россию приезжают больше рабочих оттуда (из Турции, например). Стоит отметить и нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", для реализации которого также нужно очень много рабочих; аналогичная ситуация с реновацией в Москве.

"СП": - Думаете, прирост числа трудовых мигрантов произошел исключительно из-за запуска нацпроектов?

- То, о чем говорится в докладе РАНХиГС, - это не вполне "трудовая" миграция. Надо сказать, что растут многие миграционные показатели. Например, на миграционный учет в 2018 году (на него должны становиться все иностранцы, находящиеся в России более семи рабочих дней) встало 17,7 миллионов человек - это на 2 миллиона больше, чем в предыдущем году. В прошлом году было продано 1,7 миллиона трудовых патентов (в 2017 голу - 1,6 миллиона), порядка 9,9 миллиона находились в России одновременно (из них 8,5 миллионов - из "безвизовых" стран), а в 2017 году их было 9,6 миллиона, - рассказывает "Свободной прессе" член совета фонда "Либеральная миссия", старший научный сотрудник Института экономической политики Сергей Жаворонков.

- В докладе РАНХиГС речь идет о показателях миграционного прироста населения - то есть разнице между числом прибывших и числом выбывших. В прошлом году этот показатель падал, в этом начал резко расти, и тут стоит согласиться с авторами, что тут надо разобраться, не имело ли место изменение методик подсчета.

"СП": - О том, что методика менялась, кажется, ничего не объявлялось.

- Возможно, речь идет о крайне темной истории с предоставлением российского гражданства жителям Донбасса: для получения пенсий и других социальных выплат им необходимо прописаться на территории России, что без проблем делается за деньги.

"СП": - Как вы полагаете, на фоне депопуляции России (вымирания коренного населения) высокий миграционный приток - это благо или зло?

- Столь большое количество находящихся на территории России иностранцев, в подавляющем большинстве своем трудоспособного возраста (почти 10 миллионов при 66 миллионах трудоспособных граждан России, а с работающими пенсионерами - 75 миллионах) означает серьезный демпинг на рынке труда. А также - отток капитала.

Смотрите сами. За трудовые патенты в прошлом году выручено 57 млрд. рублей, при этом только легальные трансграничные переводы в страны СНГ составили 670 млрд. рублей.

И это только экономический аспект проблемы, а есть и социальный. В обеих российских столицах, где и сосредоточено большинство мигрантов, остро стоит проблема мигрантской преступности, при этом речь идет о тяжких преступлениях: примерно 20% убийств и до 45% изнасилований совершается мигрантами. Но российские власти упорно не желают ограничивать миграцию, находясь в плену советских стереотипов о "дружбе народов".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564595580
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