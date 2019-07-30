 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крупнейшие банки Казахстана ждет тотальная проверка
21:47 31.07.2019

Национальный банк 1 августа начнет проверку 14 крупнейших банков страны, по результатом которой даст оценку качества активов банковского сектора. Такое поручение в апреле дал глава государства, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Проверка носит название AssetQualityReview - AQR.
Под проверку попадут 14 самых крупных банков страны, которые занимают почти 87% активов банковского сектора Казахстана.
В первую очередь, будет проверена обеспеченность прозрачности банковской системы, которую можно достичь повысив качество доступной информации о финансовом состоянии основных банков.
Второй целью проверки является укрепление финансовой стабильности. Для этого внедряются соответствующие меры для улучшения финансового состояния банков.
Третьей целью проверки названа демонстрация надежности казахстанских банков. Это поможет повысить доверие как со стороны вкладчиков, так и со стороны инвесторов.
Участвовать в проверке будут независимые аудиторские компании, а также международный консультант. Это обеспечит объективность и прозрачность оценки, считают в Нацбанке.
Планируется, что банки проверят до декабря текущего года.

Источник - NUR.KZ
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