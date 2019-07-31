Пекин похоронил Договор о РСМД, - В.Скосырев

21:49 31.07.2019

Препятствием для переговоров служит секретность ядерной программы КНР



Владимир Скосырев



31.07.2019



В преддверии объявленного на 2 августа выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) свою позицию озвучил Пекин. Он категорически отверг призыв Вашингтона присоединиться к диалогу США с Россией. Не устраивает КНР и предложение Японии о создании новой структуры переговоров, включающей пять постоянных членов СБ ООН. Китай утверждает, что его ядерный потенциал несопоставим с американским и российским и не несет никому угрозы. По мнению экспертов, на деле КНР модернизирует свои ядерные средства. Но данные о них покрыты завесой тайны.



По существу, между Пекином и Вашингтоном развернулась дуэль в прессе и киберпространстве на тему о том, кто виноват в подрыве системы контроля над вооружениями, сложившейся в годы холодной войны и вскоре после ее окончания. Выстрелы с обеих сторон прозвучали практически одновременно.



Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон 2 августа официально покинет российско-американский ДРСМД. При этом он, как и другие представители американской администрации, подчеркнул, что к переговорам по контролю над вооружениями важно привлечь Китай.

А в Пекине представитель МИДа Хуа Чуньин сказала, что ДРСМД – это по своей природе двусторонний договор. Когда США выдвигают предложение подключить Китай к диалогу, они ищут "отговорку, обосновывающую их односторонний выход из договора".



Хуа подвергла критике и министра иностранных дел Японии Таро Коно. Если этот договор потеряет силу, то необходимо в обязательном порядке создать новую структуру, которая будет охватывать пять стран: США, Россию, Китай, Великобританию и Францию, сказал японский министр. Иными словами, речь идет о пяти постоянных членах Совета Безопасности ООН, которых международное право признает ядерными державами.



Такой вариант Китаю тоже не подходит. Он также не способствует сохранению ДРСМД. Китай выражает обеспокоенность в связи с односторонним выходом США из ДРСМД и надеется, что США и Россия посредством диалога урегулируют разногласия и приложат усилия к сохранению договора. Это пойдет на пользу обеспечению глобальной стратегической устойчивости.



Но что же все-таки делать с китайским ядерным потенциалом? Ничего не нужно делать, следует из заявления МИДа. Развитие Китаем ракетного и иного потенциала преследует исключительно оборонительные цели и не может представлять собой опасность для какой-либо страны. У США крупнейший в мире арсенал ядерного оружия, значит, на них и лежит первоначальная ответственность в вопросах ядерного разоружения.

Как видим, ни одного камня в огород России, стратегического партнера Китая, в этой филиппике не было брошено. Огонь полемики сосредоточен на США и их союзнике – Токио.



Некоторые эксперты в Китае признают, что российско-китайское военное сотрудничество расширяется, так что фактически КНР и РФ образовали "квазиальянс". Так оно или нет, но подходы Пекина и Москвы к сфере контроля над ядерными вооружениями далеко не во всем совпадают.

В беседе с "НГ" директор Института стратегических оценок, профессор МГИМО Сергей Ознобищев отметил, что Россия могла бы поддержать предложение Токио о многостороннем формате переговоров по стратегической стабильности. Ведь в пользу увеличения числа участников ДРСМД США и Россия высказались в ООН еще при предыдущей американской администрации.



"Однако предложение Вашингтона, чтобы Пекин присоединился к российско-американскому диалогу, носит нереалистичный, даже фантастический характер. Как и многое из того, что делает нынешняя администрация США, вопрос абсолютно не проработан. Это похоже на то, как президент Дональд Трамп без всякой подготовки проводил встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном", – сказал Ознобищев.



Для экспертов ясно, что скоро Китай к переговорам не присоединится. В долгосрочной перспективе – может быть. Так же как когда-нибудь настанет безъядерный мир. Но пока Китай этого совершенно не хочет. Он выступает даже против попыток провести верификацию вооружений в области ракет средней дальности.



"У Китая ядерная политика носит закрытый характер. Не раскрыта ядерная доктрина. Нет официальных заявлений о численности и составе ракетно-ядерного потенциала. Информацию комментаторы черпают из данных Стокгольмского института изучения мира. Есть заявления российских генералов запаса, которые ядерную программу Китая изучали много лет. Они говорят, что его ядерный потенциал существенно больше того, что предполагает международное сообщество, – подчеркнул Ознобищев. – И это вполне возможно. Ведь кроме всего прочего, в Китае проложен подземный туннель длиной в тысячу километров. Что там происходит, неизвестно. Либо там хранят фрукты и зерно, либо производят ядерное или какое-то другое оружие. Закрытость Китая – это одно из главных препятствий на пути к договоренности".



Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов тоже говорит, что данных о ядерном арсенале КНР нет. Еще при Мао Цзэдуне он был в состоянии нанести ядерный удар по СССР. Сегодня вероятный противник у Китая другой. Создан подводный флот, который, возможно, способен нанести удар по базам США. "Но основу ядерной мощи Китая, как и прежде, составляют ракеты средней дальности. Поэтому если бы Китай согласился на их ликвидацию, то, по существу, остался бы ни с чем. Это вряд ли сделало бы современный мир более безопасным", – заключил эксперт.



Комментируя заявления Болтона, политики в Москве заявили, что Россия готова к переговорам по новому договору о контроле над ядерным оружием, но если США настаивают на подключении к нему Китая, они сами должны воздействовать на Пекин. "Это не мы должны уговаривать КНР участвовать. Пусть американцы работают, это их идея, не наша. А мы готовы заключать договор либо с США, либо с привлечением Китая, но инициатива должна исходить от них", – сказал Интерфаксу первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.