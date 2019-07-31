Майдан в России - всегда и только изнутри и сверху...

00:06 01.08.2019

"Интервенты" и шкурные элиты: кто более майдану ценен

Майдан - всегда и только производная от интриг придворного боярства



31 июля 2019



Но вот опять коллега Долгов путает приоритеты в движущих силах майдана, констатирует ТГ-канал " НеВротик".



Опять пугает, что майдан - это "интервенция", просто, мол, "иногда" требуются коллаборационисты из власти.

Так вот. Это на самом деле строго наоборот.

Майдан в России - всегда и только изнутри и сверху. Майдан - всегда и только производная от интриг придворного боярства. "Менеджеры протеста" - одноразовые исполнители. Возмущенная толпа на улице - объект нехитрых манипуляций, массовка и расходный материал.



Так было в феврале-1917, так было в августе-1991.

А "интервенты" - это в лучшем случае сочувствующие. Правда, сочувствующие от души: ведь результат майдана - обрушение государства и суверенитета, а это всегда выгодно конкурентам.



Ну и местные бенефициары майдана, сознательно жертвуя государственностью и суверенитетом России, объективно ищут благосклонности вовне и готовы исполнять пожелания "цивилизованного мирового сообщества" односторонне и в опережающем порядке. Это не значит, что они марионетки мирового империализма - они просто барыги, и им так выгоднее.



А вот без воли местных элит к обрушению государства зарубежные недруги могут сколько угодно кукловодить здесь своими грантоедами - с нулевым результатом.



Заметьте: февраль-1917 "международные партнеры" встретили приветливо, а октябрь-1917 - встревоженно и возмущенно.

Потому что оба раза правильно понимали, что после каждого из этих событий случится с Российским государством. И оба раза не ошиблись.

Берите с них пример, не ошибайтесь.