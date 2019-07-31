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Вашингтон снова провоцирует Тегеран, - Ф.Селимова
06:56 01.08.2019

Америка может развязать руки Ирану в ядерной сфере

Несмотря на растущую напряженность в отношениях с Тегераном, Вашингтон до конца недели объявит о том, что в очередной раз оставляет в силе временные исключения из санкционного режима против Ирана в ядерной сфере. В случае их отмены под рестрикции могут попасть российские, китайские и европейские компании, которые помогают Ирану в области мирного освоения атома в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По данным газеты Washington Post (WP), ссылающейся на источники в американской администрации, речь идет о пяти ядерных программах Ирана, которые позволяют России, Китаю и европейским странам продолжать ядерное сотрудничество с Ираном в гражданской сфере. В частности, исключения из режима санкций распространяются на АЭС "Бушер", установку по обогащению в Фордо, ядерный комплекс в Араке и на Тегеранский исследовательский реактор. До мая решения относительно сохранения в силе исключений из санкций в Белом доме принимались каждые 180 дней, однако затем Госдепартамент объявил о сокращении этого срока в два раза – до 90 дней. Очередной срок истекает 1 августа.
Как отмечает Politico, в последнее время в Белом доме шли острые дебаты по поводу изъятий из санкций против Ирана. Среди тех, кто выступает за отмену исключений, целый ряд высокопоставленных чиновников администрации, сторонников кампании максимального давления на Тегеран, включая госсекретаря Майкла Помпео и помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Они апеллируют к тому, что Тегеран, как сам ранее объявлял, нарушил ограничения на обогащение урана, установленные СВПД. Главным же среди сторонников продления данных исключений выступает министр финансов Стивен Мнучин.

Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что при этом сам президент Дональд Трамп колебался по данному вопросу. На одном из заседаний Овального кабинета глава США дал указание высокопоставленным лицам своей администрации отменить исключения. На прошлой неделе в ходе очередного заседания, посвященного данной проблематике, президент встал на сторону Мнучина. "Мнучин убеждал Трампа, говоря, что если к 1 августа санкции не будут временно отложены, как того требует закон, то Соединенным Штатам придется наложить ограничения на российские, китайские и европейские фирмы, которые участвуют в проектах внутри Ирана и которые были созданы в рамках ядерной сделки 2015 года", – отмечает WP. В этой связи глава Минфина заявил, что его ведомству требуется определенное время для изучения всех последствий данных санкций и призвал к сохранению изъятий на очередной срок.

При этом Помпео, поясняет WP, заявил, что "поддержит решение Трампа, когда оно будет объявлено позднее на этой неделе". Politico же пишет, что Помпео на этой неделе продлит действие изъятий из санкций, что позволит сохранить международное сотрудничество по ядерным проектам в Иране.

Впрочем, отказываться от цели покончить с исключениями на Капитолийском холме вовсе не собираются. "Эти исключения могут быть отменены в любое время, как того требуют события в Иране. Однако же на данном этапе, учитывая обоснованную обеспокоенность Министерства финансов, мы решили оставить их в силе", – цитирует WP высокопоставленного чиновника Белого дома.
Отмена исключений из санкций приведет к усилению давления на Тегеран, который уже страдает от экономических санкций США. "Нет смысла награждать Иран всеми этими исключениями, поскольку он совершает действия, которые являются явным нарушением СВПД", – цитирует Politico старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий Бехнама бен Талеблу. Те же, кто выступает за сохранение изъятий, опасаются, что их аннулирование повлечет дальнейшую эскалацию напряженности в отношениях между США и Ираном, а также с европейскими странами, что в конечном итоге может привести к военной конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.

Аналитики указывают на противоречивость сигналов, поступающих из Белого дома в адрес Ирана, балансирующих между жесткой риторикой и дипломатическими жестами. Например, недавно Трамп разрешил сенатору-республиканцу Рэнду Полу встретиться с главой иранского МИДа Моххамадом Джавадом Зарифом. Кроме того, о готовности отправиться на переговоры в Тегеран заявлял и Помпео. В то же время Трамп в понедельник написал в своем Twitter: "Просто помните, что иранцы никогда не выигрывали войну, но никогда не проигрывали переговоры!"

По мнению старшего научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимира Сажина, отмена Вашингтоном исключений была бы нелогичным шагом. В разговоре с "НГ" он напомнил, что все меры, которые предусмотрены СВПД, направлены именно на сдерживание и минимизацию возможностей Ирана по созданию ядерного оружия в ближайшем будущем. "Если исходить из того, что США собираются ударить по этому направлению иранской деятельности, то получается, что они хотят, чтобы Иран вновь возобновил свою ядерную деятельность бесконтрольно и соответственно имел и тяжеловодный реактор, производящий 10 кг плутония, и завод по обогащению урана, действующий в интересах военной программы. Здесь логика Вашингтона не совсем ясна. Налагая санкции на Иран относительно его ядерных объектов, американская администрация развязывает Тегерану руки и подталкивает его к полномасштабному развитию в ядерной сфере", – указал эксперт.

Он выразил скепсис по поводу того, что США пойдут на отмену существующих исключений из режима санкций. "Не думаю, что в Белом доме победят именно сторонники такого подхода. Если нефтяному эмбарго против Ирана со стороны Трампа и тому, что он перекрывает иранцам возможности экспорта нефти, можно найти объяснение, то здесь все совершенно нелогично, – подчеркнул Сажин. – Ирану достаточно нефтяной блокады, а если сюда еще добавляется и ядерная, то, думаю, Тегеран сделает все возможное, чтобы вернуться к своей ядерной инфраструктуре, которая была еще до заключения ядерной сделки СВПД".

При этом эксперт допустил, что, вводя антииранские санкции в ядерной сфере, США преследуют цель провоцировать Тегеран. "Возможно, в Белом доме исходят из того, чтобы дать иранцам возможность развивать свою ядерную программу. А потом по ним ударить", – полагает Сажин.

Фемида Селимова
31.07.2019

Источник - ng.ru
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