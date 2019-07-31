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Бизнес по-грефовски. Российский Сбербанк продал турецкий DenizBank дешевле, чем купил
07:01 01.08.2019

Сбербанк вернулся из Турции
Он продал DenizBank дешевле, чем купил

Сбербанк закрыл сделку по продаже работающего в Турции DenizBank банковской группе Emirates NBD. По расчетам экспертов, как в стабильных валютах, так и по отношению к капиталу он продал актив дешевле, чем купил.
DenizBank перешел в собственность арабской финансовой группы Emirates NBD, сообщил Сбербанк. За 99,85% акций турецкого банка крупнейший российский банк выручил 170,7 млрд руб., что по текущему курсу эквивалентно 14,9 млрд лир или $2,69 млрд.

Согласно исходному соглашению, заключенному в мае 2018 года, Сбербанк должен был получить долларовый эквивалент 14,6 млрд лир ($3,18 млрд), а также определенный процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 года и по дату закрытия сделки. Тогда Сбербанк рассчитывал выручить от сделки $3,4–3,8 млрд (см. "Ъ" от 22 мая 2018 года).

Однако согласование со стороны различных регуляторов затянулось, поэтому в апреле 2019 года Emirates NBD и Сбербанк заключили новое соглашение, по которому Сбербанк вместо долларов получает 15,48 млрд лир.
Расхождение на 0,6 млрд лир между озвученной ранее ценой продажи и итоговой выручкой в пресс-службе Сбербанка объяснили "Ъ" как расходами на ведение сделки, так и особенностями расчета курса (в банке уточнили, что сделку закрыли в долларах).
Вместе с тем по новым условиям Сбербанк забирал прибыль турецкого банка, но не получал процент на покупную цену. Таким образом, по обновленному соглашению цена сделки становилась больше в лирах, но меньше в долларах.

Сбербанк купил DenizBank в середине 2012 года у франко-бельгийской группы Dexia за 6,47 млрд лир ($3,53 млрд). Тогда турецкий банк был оценен в 1,33 от капитала. Банк являлся прибыльным, но глава Сбербанка Герман Греф ранее пояснял, что избавляется от этого актива только из-за санкций. Исходя из нынешней цены продажи, DenizBank оценивается в 1 капитал (по состоянию на 31 декабря 2018 года). По отношению к стабильному доллару цена продажи тоже оказалась ниже цены покупки. "В долларах убыток по сделке составил порядка $800 млн",- оценивает директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина.
170,7 миллиардов рублей
выручил Сбербанк от продажи DenizBank

Сам Сбербанк предпочитает оценивать свои инвестиции в рублях. По его расчетам, он вложил 148 млрд руб., что на 22,7 млрд руб. меньше, чем размер выручки от продажи. Указанную валовую прибыль от сделки Сбербанк сможет использовать при формировании отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. По МСФО же из-за валютной переоценки на фоне обесценения турецкой лиры прибыль Сбербанка, по его предварительным расчетам, сократится на 70 млрд руб. "Отрицательная валютная переоценка в размере 70 млрд руб. окажет влияние на финансовый результат группы в связи с выбытием DenizBank из состава группы в связи с особенностями бухгалтерского учета,- поясняет Людмила Кожекина.- При этом в капитале группы эта переоценка уже учтена". Так, выбытие DenizBank снизит взвешенные по риску активы группы Сбербанка на 9% (около 2,9 трлн руб.), что приведет к росту достаточности базового капитала первого уровня более чем на 120 базисных пунктов, уточняют в Сбербанке.
Виталий Солдатских

Газета "Коммерсантъ" №135 от 01.08.2019, стр. 8

Источник - kommersant.ru
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