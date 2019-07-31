СевКорея метает копии "Искандеров". Ким Чен Ын подталкивает Дональда Трампа вернуться к переговорам

07:03 01.08.2019

Две оперативно-тактические ракеты были запущены в среду утром с территории КНДР в сторону Японии. Это уже четвертый за последние три месяца подобный запуск. Одновременно с этим агентства Reuters и AP сообщили, что на прошлой неделе американские и северокорейские дипломаты тайно встретились на границе двух Корей, обговорив условия новой встречи лидеров США и КНДР. Провалившийся февральский саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое поставил под угрозу дальнейшую стабилизацию обстановки на Корейском полуострове, и нынешними пусками Пхеньян дает американскому президенту понять, что надо вернуться за стол переговоров.

Как заявили власти Южной Кореи, две северокорейские ракеты были запущены в 5:06 и 5:27 по местному времени из района города Вонсан на восточном побережье КНДР. Они пролетели около 250 км в направлении Японии, достигнув в верхней точке траектории высоты 30 км, и упали в море. В Южной Корее по этому поводу собрали внеочередное заседание Совета безопасности, по итогу которого администрация президента выпустила осуждающее, но довольно осторожное заявление.

Члены совета выразили сильную озабоченность запусками, которые могут негативно повлиять на усилия по установлению мира на Корейском полуострове",- говорится в заявлении.



Нынешние запуски уже четвертые за последние три месяца. Предыдущие были проведены 4 и 9 мая, а также 25 июля - в ходе всех них испытывались оперативно-тактические ракеты. 30 июня в Пханмунджоме, на границе, разделяющей Северную и Южную Кореи, произошла встреча между лидерами двух корейских государств и президентом США Дональдом Трампом, на которой была достигнута договоренность активизировать переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном, застывшие на мертвой точке после февральского саммита в Ханое. Тогда, напомним, стороны не смогли договориться о сроках и процедуре ядерного разоружения Пхеньяна и снятия с него санкций ООН и США. Вашингтон тогда потребовал немедленной полной и проверяемой денуклеаризации как обязательное условие для продолжения переговоров, что северокорейскую сторону не устроило.

Как сообщили 31 июля агентства Reuters и AP, на прошлой неделе в Пханмунджоме прошла тайная встреча дипломатов из США и КНДР. Стороны договорились о возобновлении рабочих контактов и обсудили возможность организации нового саммита.

Проведенные 31 июля испытания указывают на то, что Вашингтон и Пхеньян пока не пришли к согласию относительно устраивающего обе стороны формата переговоров.



Запуск ракет особенно негативно был воспринят в Министерстве обороны Южной Кореи. Министр Чжон Кен Ду заявил: "Логично будет рассматривать Северную Корею как врага, если она нам угрожает и провоцирует нас". Напомним, что в последней "Белой книге по обороне", опубликованной в январе, Сеул не стал называть КНДР "врагом". Это часть политики нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина, направленной на создание атмосферы доверия между странами, которая, на его взгляд, может помочь стабилизации обстановки на полуострове.



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Между тем в мире развернулась дискуссия относительно типа ракет, запускаемых КНДР. По всей видимости, это новейшие твердотопливные оперативно-тактические ракеты KN-23, впервые показанные на параде 8 февраля 2018 года. По оценкам южнокорейских и американских военных специалистов, ракеты имеют дальность до 420 км и высоту верхней точки траектории до 50 км. Они запускаются с мобильной установки и внешне очень напоминают аэробаллистические ракеты российского комплекса "Искандер-М". "Есть опасения, что эти новые ракеты подобны российским "Искандерам", то есть могут совершать маневрирование на конечном участке траектории",- сообщил министр Чжон Кен Ду, добавив, что противоракетная оборона страны готова отразить этот вызов.



Маневрирование на конечном участке траектории позволяет ракете после возвращения в атмосферу атаковать цель под углом 90 градусов, что обеспечивает большую возможность преодоления средств ПВО и ПРО противника.



Напомним, с ноября 2017 года КНДР не испытывает ракеты средней и большой дальности, эти испытания всякий раз вызывали возмущение в регионе и мире. 25 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что "КНДР, безусловно, нарушает резолюцию ООН" запусками даже тактических ракет, но президент Дональд Трамп настроен более благодушно. "Северная Корея запустила несколько маленьких ракет, которые вызвали беспокойство у некоторых моих людей и у кое-кого еще, но не у меня",- заявлял он тогда.



Как санкции сократили северокорейскую экономику

КНДР своими испытаниями намекает США на то, что ее терпение небезгранично и Вашингтону лучше вернуться за стол переговоров и смириться с тем, что полного разоружения Пхеньяна ждать не приходится, считает эксперт ASAN Institute for Policy Studies Го Мен Хын. "Цикл провокаций КНДР был успешно остановлен в конце 2017 года,- сообщил "Ъ" эксперт.- Нынешними ограниченными испытаниями Ким Чен Ын показывает Дональду Трампу, что, если переговоры не возобновятся, одно из его главных внешнеполитических достижений в виде остановки ядерно-ракетных тестов КНДР может быть потеряно. Что чувствительно для американского президента в период предвыборной кампании".



Михаил Коростиков



Газета "Коммерсантъ" №135 от 01.08.2019, стр. 6