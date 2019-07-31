Что продает Кыргызстан соседним странам? Чиновники говорят про электричество, но подразумевают воду, - К.Иманалиев

07:12 01.08.2019

Недавно премьер министр Казахстана сделал большой круиз по своим соседям. Проехал Таджикистан, потом Узбекистан, Туркменистан и даже заехал в Кыргызстан. По результатам поездок появилась заметка в CA-NEWS (KZ) от 16 июля: "Казахстан расплатится с Таджикистаном электроэнергией за дополнительную воду".



Вот здесь, как говорится, давайте помедленней и поподробней. В кое какие годы, кто - то кому - за воду компенсирует натуральным продуктом. То есть, если нам раньше вешали лапшу на уши и говорили, что вода это нерегулируемый с соседями продукт, так как он нам дан всевышним, то тут получается, сами соседи уже давно этот продукт регулируют и еще как!



Если это не так, то как понять это: "Казахстан компенсирует получение дополнительной воды из реки Сырдарья в Таджикистане электроэнергией. Как сообщил накануне на пресс-конференции министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, согласно ранее достигнутым договоренностям между двумя странами за дополнительную воду, пропускаемую из Кайракумского водохранилища в июле августе казахская сторона вернет Таджикистану 14 млн. кВт/ч электроэнергии в сентябре, когда снижается уровень поступления воды в указанное водохранилище, передает Авеста".



Если на уровне министра все подтверждается, тогда хвала им, так как и у нас есть вода, которую и мы можем поменять на что - то или не так?



Однако, по встрече на высшем уровне нашего премьера и премьера Казахстана, ничего подобного мы не услышали. Вернее казах приехал и потом спокойно уехал. Но не тут - то было, сами таджики и высказались, почему заезжал премьер Казахстана в Кыргызстан. Скажете опять не может быть, а что сказать тогда на это: "По словам главы таджикского Минэнерго, согласно ранее достигнутым договоренностям между Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном, из Кайраккумского водохранилища для нужд Узбекистана и Казахстана в июле выбрасывается дополнительная вода в объеме 230 кубометров в секунду". А теперь самое главное: "В свою очередь Узбекистан и Кыргызстан согласовали сотрудничество в водном вопросе, таким образом, чтобы обеспечить поступление 300 кубометров воды в секунду в Кайракумское водохранилище".



Ну, ни черта не понятно! Мы даем Таджикистану 300 кубометров в секунду и за это ничего не получаем. Вернее сами таджики об этом ничего не говорят. А таджики получив от нас воду 300 кубометров, потом продают из них 230 кубометров и получают 14 млн. кВт/ч электроэнергии. Это о чем говорит? Или наши большие головы совсем ничего не понимают в "бизнесе" на воде или .. догадайтесь с трех раз господа сами. По другому почему таджики об этом пишут и хвалятся, а наши об этом молчат. Или таджики получают за воду электроэнергию, а мы в который раз ничего. Еще и народ потом будет виноват, что очень много потребляет электроэнергии. Да что электроэнергия, вот вчера сказали и воды слишком много потребляет народ.



Сидим как говорится на водной "игле", а воды вдоволь напиться не можем. То соседи требуют воды, как им не дать, то сами не можем. Вот и встает извечный вопрос, кто виноват? А ответа, так и не находим. Может народ плох или выбираем не тех. Поди разберись! Получается всем соседям очень хорошо, а нам тогда когда будет, хотя бы вдоволь воды? Пока все не так. Может будет когда - то хорошо? Поживем и это увидим.



P.S. Да сколько можно ждать и терпеть, а вдруг не увидим!



Курманбек Иманалиев

31.07.19