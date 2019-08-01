Гиги по небу: РосАрмия тестирует дальнобойный "военный интернет"

07:37 01.08.2019

Гиги по небу: Минобороны тестирует дальнобойный "военный интернет"

Российская армия опробовала высокоскоростные линии обмена информацией



1 августа 2019,

Алексей Козаченко

Алексей Рамм



Министерство обороны протестировало работу "военного интернета". Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, сообщили "Известиям" в ведомстве. Для создания сверхдальних линий передачи данных Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Новая система позволяет обмениваться информацией на расстоянии нескольких тысяч километров. При этом все каналы связи надежно защищены от взлома, утверждают в военном ведомстве. Получить доступ к таким сетям извне невозможно, уверены и опрошенные "Известиями" эксперты.

"Белозер" и "Никель"



Уникальные учения были проведены в Центральном военного округе, рассказали "Известиям" в Минобороны. В ходе них были созданы специальные каналы радиосвязи, по которым и передавалась цифровая информация. Обмен обеспечивала высокозащищенная локальная беспроводная сеть, которая позволяла передавать файлы большого объема, в том числе аудио- и видеоинформацию. Данные передавались на расстояние более 2 тыс. км. К учениям было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи.



В ходе учений применялись цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н "Белозер". Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами "Никель". Этот высокоскоростной криптомаршрутизатор позволяет создавать защищенные сети для передачи информации и шифровать любую потоковую информацию. Всю технику военным удалось развернуть в течение часа.

Созданная сеть полностью автономна и не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с "внешним" интернетом. Вся важная информация передавалась через аппаратные средства Минобороны с применением шифрования. Это позволило избежать возможных утечек. В перспективе подобные линии связи позволят организовать скоростную передачу практически любого объема информации по всей территории страны, уточнили в военном ведомстве.



Вне зоны доступа



Сегодня большинство автоматизированных систем автоматизированного и боевого управления, которые используют военные, нуждается в устойчивых и защищенных каналах связи, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

- Стабильные линии связи обеспечивают устойчивую работу автоматизированных систем управления (АСУ), - рассказал эксперт "Известиям". - Для создания подобных линий используются все каналы связи. Радиорелейная связь по-прежнему считается надежной и производительной. Также для создания таких каналов связи используется тропосферная, спутниковая и другие виды дальней связи. В отличие от интернета это совершенно закрытые каналы. Главное преимущество военных сетей связи в том, что они абсолютно автономны и устойчивы к внешнему воздействию - к ним даже теоретически не могут получить доступ сторонние потребители.

Большие потоки защищенной информации передаются в ходе селекторных совещаний в Национальном центре обороны. Во время них организовывается видеосвязь со всеми главными командованиями и родами войск, округами, флотами и даже с отдельным частями. Для этого сигнал должен быть сверхстабильным и защищенным.



Но сигнал - это только видимая часть. Главная задача таких каналов связи - передача и обработка данных для систем автоматизированного и боевого управления. Современная автоматизированная система управления войск позволяет штабу получать исчерпывающую информацию прямо с поля боя. Например, в режиме реального времени видеть запасы топлива и боеприпасов конкретного танка или БМП.

Локальные задачи

Выстраивание линий связи, которые обеспечивают быструю передачу таких данных, - весьма сложная задача, которая требует серьезных ресурсов, отметил в беседе с "Известиями" гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.



- Военные, по всей видимости, создают временные сети, чтобы протестировать свои возможности, - предположил эксперт. - Такие линии необходимы им для решения локальных задач. Например, для проведения учений или в условиях боевых действий. Кроме того, подобный вид коммуникации может быть использован в зонах чрезвычайных ситуаций, где часто возникают проблемы с мобильной связью и интернетом.



Строить в таких случаях сеть, соизмеримую с теми, которые сегодня есть в распоряжении коммерческих операторов связи, не имеет смысла, подчеркнул Денис Кусков.

В нынешнем году Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название - мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года. У МТСС появится собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику. Наравне с защищенным российским сегментом Всемирной сети, проект создания которого сейчас обсуждается, МТСС должна обеспечить электронную безопасность страны.